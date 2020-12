Visuele verwarring werkt in een livestream

Dans Nederlands Dans Theater: I wonder where the dreams I don’t remember go. Livestream gezien: 3/12. Zie: ndt.nl ●●●●●

De Russisch-Amerikaanse choreograaf George Balanchine was een bescheiden man. „God creates, I assemble” is een van zijn veel geciteerde uitspraken. Waarmee hij aangaf dat hij bestaand materiaal hooguit op een nieuwe manier combineerde.

Misschien heeft ook de Franse gastchoreograaf Yoann Bourgeois zoiets gedacht. Zijn nieuwe werk voor het Nederlands Dans Theater roept associaties op met werk van anderen, al is het weinig dansant en vooral acrobatisch, zeker naar NDT-maatstaven.

Bourgeois is dan ook behalve danser en choreograaf circusartiest, met een fascinatie voor de zwaartekracht. Én voor huiselijke situaties. Little Song, zijn eerste creatie voor NDT, speelde zich net als het nieuwe I wonder where the dreams I don’t remember go af rond een tafel en twee stoelen in een kleine, doosachtige ruimte. Zoiets als in Sehnsucht of Shoot the Moon van Paul Lightfoot en Sol León – de muziek van Max Richter versterkt de vergelijking. Als danser Boston Gallacher een stoel tegen een van de wanden plaatst, slaat de vervreemding toe. Die spreekt al uit de teksten van de voortdurend zoekende Keren Leiman: „Heb jij mijn houten sleutelring gezien, weet jij waar mijn rode T-shirt is?”

Live handeling en live geprojecteerde beelden creëren een gekanteld perspectief, dat later wordt doorgetrokken als het meubilair aan het plafond kleeft. Liggen wordt op film staan, vallen opstijgen et cetera. Dergelijk effect werd eerder toegepast door onder anderen David Middendorp, Jiři Kylián en, optimaal, door Compagnie Montalvo-Hervieu, die weer teruggreep op nóg oudere voorbeelden. En telkens is het verrassend hoe het oog het brein in verwarring brengt, al weet dat precies hoe het in elkaar zit.

Verder is I wonder… weinig opmerkelijk: acht dansers kruipen en glijden ongeveer veertig minuten over de vloer en rond het gekantelde meubilair. Dat is twintig minuten te lang. Gelukkig is deze NDT-voorstelling met zijn visuele verwarring wel heel geschikt voor livestream.

Bourgeois’ vorige NDT-voorstelling Little Song: