Trots op een hamstring

De voetballers van de Eredivisie zijn moe. Ze hijgen, zweten en liggen voor het einde van een wedstrijd al vaak uitgeteld op het veld.

Na het gelijkspel tegen Heerenveen kreeg PSV-verdediger Dumfries de vraag of het slappe spel aan de fitheid van het team lag. Er kwam een ontkenning in de vorm van een keelklank: „Ehmmwnee.”

Een voetballer zegt niet graag dat hij niet fit is.

Om de vermoeide selecties te ontzien mag er in een wedstrijd vijf keer gewisseld worden. In veel wedstrijden gaat in het laatste kwartier de hand omhoog bij spelers. Anderen moeten vanwege een acute blessure afhaken. De ingescheurde hamstring is populair. Nationaal en internationaal staat er een waslijst aan voetballers langs de kant vanwege die kwetsuur.

Voor de toeschouwer kent de hamstringblessure geen geheimen meer, hij wordt van grote afstand herkend. Een speler trekt een lange sprint of maakt een extra lange pas om alsnog bij de bal te komen, grijpt plotseling naar de achterkant van het bovenbeen en stort ter aarde.

De voetbalverslaggever gebruikt zelfs geen werkwoord: ‘Hamstring.’

Vroeger bestond de hamstring niet. Als je op die plek iets voelde, had je ‘iets achterin je dijbeen’. Verzorgers sprintten met een plastic waterzak over het veld en legden een spons op de pijnlijke plek. Een minuutje, dan kon de speler vast weer door.

Wat wist je van het lichaam? In het biologielokaal hing een levensgrote plaat van een mens waar het vel vanaf was getrokken. Een wirwar van spieren, pezen en botten. Het hart, de knie, de enkel, dat was nog makkelijk aan te wijzen. Maar wat was die kluwen aan rode lijnen in het bovenbeen?

De MRI-scan stond nog in de kinderschoenen. Een voetballer moest het doen met het advies ‘rust houden’ nadat de handen van een arts over het dijbeen waren gegleden.

Tegenwoordig heeft iedereen een hamstring. Mbappé heeft er een, Mazraoui, Fer, Neymar. En Robben natuurlijk. Je telt als profvoetballer pas mee als je in je carrière één keer die steek achter in je dijbeen hebt gevoeld en de verzorger vanaf de plek des onheils door zijn borstmicrofoontje naar de kant hoort schreeuwen: ‘Hamstring!’

Wisselen maar.

Dan volgt die slome treurgang over het veld. Met ongelijke pas en van pijn vertrokken gezicht hupt de speler naar de kant, ondersteund door de verzorger.

Vroeger dacht een voetballer bij het oplopen van zo’n blessure aan zijn hele dijbeen; dat machtige stuk vlees waar trainingsuren voor opgeblazen spieren hadden gezorgd. Tegenwoordig kent iedere Eredivisiespeler zijn lichaam van binnen. Hij ziet het scheurtje al voor zich in die bloeddoorlopen strengen, op de monitor in het ziekenhuis. Verplicht een paar weken aan de kant.

Geen massage of warming-up helpt tegen de blessure. Het lichaam zoekt de zwakste plek om een vermoeide voetballer tot rust te dwingen.

De hamstring is de achillespees van deze tijd.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.