Surinaams OM gaat uitspraken Bouterse onderzoeken

Het Surinaamse openbaar ministerie gaat onderzoeken of uitspraken die oud-president Desi Bouterse afgelopen maandag deed strafbaar zijn. De procureur-generaal heeft volgens Surinaamse media de politie verzocht een onderzoek in te stellen.

Bouterse, die maandag voor het eerst een verklaring aflegde in de rechtbank over de Decembermoorden, zei later die dag op een partijbijeenkomst van zijn NDP dat Suriname onder de huidige regering vijftig jaar wordt teruggeworpen in de tijd en dat „dit soort dingen alleen met wapens opgelost kunnen worden”. Hij zei daarbij dat daar een taak voor jongeren ligt. Ook verheerlijkte hij de staatsgreep van 1980 - in het bijzijn van twee collega-sergeanten die destijds ook bij de coup betrokken waren.

Het onderzoek volgt op een brief van president Chan Santokhi, die wil laten onderzoeken of er sprake is van opruiing. Dinsdag veroordeelde de coalitie de uitspraken van Bouterse al in een persbericht. „Dergelijk taalgebruik is niet alleen opruiend, maar ook contraproductief en polariserend. Dit soort onverantwoordelijk gedrag kan worden geïnterpreteerd als een overtreding van de wet”, schreven de regeringspartijen.

Bouterse werd in 2019 veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de Decembermoorden in 1982. Hij moest maandag verschijnen voor de Krijgsraad om toe te lichten waarom hij bezwaar heeft aangetekend tegen dat vonnis. Eerder kwam hij niet opdagen, maar maandag verscheen hij wel in de rechtbank. Nadat hij daar een verklaring had voorgelezen, vertrok hij naar het partijcentrum van de NDP, waar hij een toespraak hield voor enkele honderden aanhangers.