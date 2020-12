Spanning loopt op in Brexit-gesprekken: stoere taal en dreigementen

Bekijk je de Brexit-onderhandelingen als dans, dan zagen we dit weekend de Vogue: even stilstaan in een pose, voor het theatrale effect.

Die pose duurde dit weekend iets meer dan 24 uur. Vrijdagavond werden de gesprekken over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gestaakt, zondag gingen ze weer verder. Tussendoor was er zaterdagavond een telefoontje van de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, die afspraken nog een laatste inspanning te leveren. Maandagavond, als een volgend telefoongesprek gepland staat, wordt de balans opnieuw opgemaakt.

Met minder dan een maand tot het eind van de transitieperiode zijn de gesprekken in de absolute eindfase beland. Die verloopt zoals verwacht onstuimig, met stoere taal en dreigementen aan beide kanten. Vrijdag liet de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune weten dat zijn land niet aarzelt een veto in te zetten bij een ‘slechte’ deal. Zondag lekte via de Britse pers uit dat zijn kabinet Johnson steunt als hij besluit van de onderhandelingstafel weg te lopen.

Voor Brussel is dat laatste geen optie. Maar de nervositeit en frustratie groeiden afgelopen week aan Europese kant wel snel. EU-onderhandelaar Michel Barnier, zo zeggen diplomaten, zit inmiddels ‘millimeters’ af van wat voor lidstaten acceptabel is. En dus zit ook de EU nu aan haar pijngrens, vooral bij de concessies die ze moet doen op visserij.

No Deal

Toch is het uiteindelijk Johnson die de moeilijkste besluiten moet nemen. Voor hem zijn de gevolgen van een mislukking groter dan voor de EU. De premier staat onder te zware druk van de Brexiteers binnen zijn eigen fractie om niet te vrezen voor No Deal. Soevereiniteit is een heilig begrip voor hen. Te veel inleveren op visserij of te veel Europese regels die gevolgd moeten worden en zij zullen niet terugdeinzen om hun steun in te trekken. David Cameron en Theresa May weten hoe dat afloopt.

Dat Johnson die woede van Brexiteers niet wil wekken is duidelijk: deze week behandelt het Lagerhuis opnieuw het omstreden wetsvoorstel waarmee de regering de gemaakte afspraken over de grens op het Ierse eiland wil schenden. Als de ruzie met de EU over dat voorstel opnieuw escaleert, kan dat alle geboekte voortgang over een handelsakkoord verpesten.

Tegelijkertijd zal ook Johnson weten dat een No Deal zijn politieke leven in 2021 en daarna moeilijker maakt. De premier zal zich moeten verantwoorden voor een nog grotere economische terugval, terwijl hij al jaren zei dat een handelsakkoord met de EU een fluitje van een cent was. En die economische schade kan in Schotland de steun voor onafhankelijkheid doen toenemen en hernieuwde instabiliteit in Noord-Ierland aanwakkeren.

