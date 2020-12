Pérez wint GP van Sakhir na dramatische pitstops Mercedes

Sergio Pérez van het team Racing Point heeft de Grand Prix van Sakhir in Bahrein zondag gewonnen na een paar dramatische pitstops van Mercedes. Het is de eerste overwinning voor de Mexicaan in de Formule 1. Esteban Ocon eindigde met zijn Renault op de tweede plaats en Lance Stroll werd derde. Max Verstappen viel in de eerste ronde van de race al uit.

Russell, de 22-jarige vervanger van de positief geteste Lewis Hamilton, reed een groot deel aan de leiding en de Mercedessen leken onbedreigd naar de eerste en tweede plek te rijden. Echter werden op driekwart van de race de banden door elkaar gehaald in de pitstraat, waardoor beiden veel tijd verloren. Russell en Bottas werden daardoor uiteindelijk negende en achtste.

Max Verstappen haalde het einde van de race niet. De coureur van Red Bull moest in een bocht uitwijken voor Charles Leclerc en Pérez die met elkaar in botsing waren geraakt en reed zijn eigen bolide stuk. Ook Leclerc kon niet verder.

Pérez vertrekt aan het einde van het seizoen bij Racing Point en heeft nog geen plek in de Formule 1 voor volgend seizoen. In 2018 stond hij voor het laatst op het podium; hij werd toen derde in de GP van Azerbeidzjan. De race van zondag werd verreden op een kortere versie van het circuit waar vorig weekend ook geracet werd door de Formule 1. Volgend weekend wordt de laatste race van het seizoen verreden in Abu Dhabi. (ANP)

Bekijk hier het moment dat Pérez over de finish komt: