Oudste Tweede Wereldoorlog-veteraan Paul Moerman overleden

Paul Moerman, de oudste Nederlandse veteraan van de Tweede Wereldoorlog, is vrijdagavond overleden. Dat melden de NOS en het Leidsch Dagblad zondag. Moerman is 104 jaar oud geworden. Het is niet bekend waaraan hij is overleden.

In 1936 moest Moerman opkomen als dienstplichtig militair. Drie jaar daarna mobiliseerde het Nederlandse leger en moest ook Moerman zich melden; hij werd onderdeel van het regiment Grenadiers. De veteraan is vooral bekend van zijn deelname aan de Slag om Ypenburg op 10 mei 1940. Tijdens de zware gevechten om het militaire vliegveld kwamen ongeveer honderd Nederlandse militairen om het leven; Moerman overleefde de strijd ternauwernood. Nederland won de slag uiteindelijk van Nazi-Duitsland.

NRC sprak Moerman in 2018 over het leven als 101-jarige: Hoe leuk is het om 100+ te zijn?

Enkele jaren geleden vertelde de toen 101-jarige Moerman aan NRC over zijn ervaringen tijdens wat hij „de dag der verschrikking” noemde. „De granaten vlogen over ons hoofd, je kon zo weggemaaid worden”, vertelde hij. Op Veteranendag afgelopen juni zei hij dat hij nog steeds over de slag droomde. „Ik zie de beelden glashelder, als een film die gisteren gedraaid heeft”.

Ieder jaar was hij te gast op Veteranendag. Tijdens het evenement droeg de oud-militair een ingelijst document om zijn nek met daarop de namen van zijn twaalf compagniegenoten die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Tegen de NOS zei hij daarover: „Uit piëteit voor mijn gesneuvelde compagniegenoten draag ik die lijst bij me. Dat ik ze niet vergeet. Die mensen hadden ook graag willen leven, en ik zit hier na tachtig jaar nog.” Na de oorlog werd Moerman makelaar en taxateur, een beroep dat hij zestig jaar uitoefende.