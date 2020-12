Opnieuw onrustige avond in Urk, ME grijpt in

Voor het derde weekend op rij is het onrustig geweest in Urk. Jongeren staken zaterdagavond molotovcocktails en „extreem zwaar vuurwerk” af op straat, aldus een woordvoerder van burgemeester Cees van den Bos tegen persbureau ANP. De mobiele eenheid is ingezet en een onbekend aantal jongeren is aangehouden. Rond middernacht was het weer rustig.

De rellen ontstonden zaterdag ondanks preventieve maatregelen die de gemeente had ingevoerd. Zo kregen tien relschoppers die vorige weekenden waren opgepakt vrijdag een straatverbod. Daarnaast ging een aantal inwoners van Urk dit weekend de straat op om jongeren aan te spreken op hun gedrag, in samenwerking met de gemeente. Volgens de burgemeester bleef het daardoor tot laat op de avond rustig.

Vorig weekend staken jongeren ook al zwaar vuurwerk af op straat. Ook werden toen brandjes gesticht en vernielingen aangericht. Het weekend daarvoor bekogelden de relschoppers handhavers en agenten met flessen, stenen en vuurwerk. Vorige week zaterdag werden tien jongeren aangehouden.

chvdbos Cees vd Bos Mooi dat betrokken Urkers vanavond de straat op gingen om jongeren aan te spreken. Het bleef mede daardoor lang rustig op straat. Helaas moesten we tegen middernacht toch nog de ME inzetten. Daarna werd het snel rustig. Complimenten voor het adequate optreden van de politie. 6 december 2020 @ 00:17 Volgen

