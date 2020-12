Nabestaanden Roald Dahl bieden excuses aan voor zijn antisemitisme

De nabestaanden van Roald Dahl hebben hun excuses aangeboden voor antisemitische uitlatingen van de in 1990 overleden Britse auteur. Dat deden zij in een zondag gepubliceerde korte verklaring op de website van de kinderboekenschrijver. Dahls „bevooroordeelde opmerkingen zijn onbegrijpelijk voor ons en staan in schril contrast tot de man die wij kenden”, aldus zijn familieleden.

Om welke uitlatingen het precies gaat, wordt niet gespecificeerd. The Guardian haalt een interview met The New Statesman aan uit 1983, waarin Dahl stelde dat „in het Joodse karakter een eigenschap zit die vijandigheid opwekt”. Hij voegde toe dat „zelfs een schurk als Hitler het niet zonder reden op hen had gemunt”. De auteur zou zich vaker antisemitisch hebben uitgelaten. Het is onduidelijk waarom de familie nu heeft besloten met een verklaring te komen.

Roald Dahl heeft tientallen boeken voor zowel kinderen als volwassenen op zijn naam staan. Vooral zijn kinderboeken werden wereldberoemd, waaronder De Grote Vriendelijke Reus, Sjakie en de chocoladefabriek en Matilda. Eerder dit jaar maakte Netflix bekend een animatieserie te maken van Sjakie en de chocoladefabriek. In oktober verscheen een verfilming van Dahls boek De Heksen.