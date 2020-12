Liam Gallagher laat zijn karakteristieke sneer over de Theems schallen

Livestream Liam Gallagher: Down by the River Thames. Gezien 5/12. ●●●●●

Toen de Sex Pistols in juni 1977 het 25-jarig jubileum van Koningin Elisabeth verstoorden met een luidruchtige boottrip op de Theems, was daar nog geen verdienmodel aan verbonden. Hoe anders was dat zaterdag, toen Liam Gallagher en band de Theems op voeren voor een concert dat voor twintig euro per internetaansluiting kon worden bekeken. Een ‘livestream’ mocht het nauwelijks heten, want het concert werd al op 6 november opgenomen en in feite kregen toeschouwers toegang tot de vertoning van een technisch hoogstaande concertregistratie.

Spectaculair was het zeker, om de zanger van het in 2009 ontbonden Oasis een uur solo- en bandmateriaal te horen zingen in de fraaie livesetting. Drones en een helikopter zorgden voor schitterende panorama’s van Londen bij avond, inclusief Tower Bridge en Millennium Dome. De legendarisch arrogante zanger was er zelf niet van onder de indruk. „Couldn’t give a fuck about you, big wheel” sprak hij bij het passeren van The London Eye, het in roze licht gevatte reuzenrad.

Met zijn karakteristiek snerende stem en de nonchalant gebogen houding achter de microfoon liet Gallagher hard rockende versies van zijn solonummers ‘Wall of Glass’ en ‘Shockwave’ over het water schallen. Echt elektrificerend werd het bij de Oasis-nummers ‘Morning Glory’ en ‘Cigarettes & Alcohol’, waarbij de oorspronkelijke gitarist Bonehead van onder een regenhoedje zijn simpele akkoorden mee harkte. Het gebrek aan een uitzinnig publiek maakte de finale met ‘Supersonic’ en een akoestisch ‘Champagne Supernova’ minder verheffend dan het had kunnen zijn op een drukbevolkt festival. Maar in mijn huiskamer was er tenminste één Oasis-fan die de live-ervaring, hoe gemankeerd ook, met gejuich begroette.