Kabinet komt niet met versoepelingen coronamaatregelen

Het kabinet is niet van plan om de coronamaatregelen te versoepelen. Dat is de uitkomst van het overleg dat een deel van het kabinet en RIVM-directeur Jaap van Dissel zondag hebben gevoerd in het Catshuis, melden Haagse bronnen. Het aantal coronabesmettingen zou nog te hoog liggen.

Dinsdagavond maken premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) tijdens een persconferentie bekend hoe het zal gaan rondom de feestdagen. Grote versoepelingen zitten er niet in, maar wellicht wordt het wel mogelijk om met Kerst meer gasten thuis te ontvangen. De komende dagen maakt het kabinet daar een definitief besluit over.

Vrijdag liet Rutte al weten dat hij het door de hoge besmettingscijfers somber inzag qua versoepelingen. De cijfers zijn er dit weekend niet beter op geworden. De afgelopen vier dagen ligt het aantal positieve coronatesten hoger dan het zevendaags gemiddelde; zondag kwamen er 6.814 bevestigde besmettingen bij.

