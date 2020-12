Hoe ongezond is (bijna) zwartgeblakerd vlees?

Gecremeerd vlees, zo noemen betere barbecuers de verschroeide drumstick die ze bij mindergevorderden van de grill zien komen. Tijdens het grillen druipt het vet uit het vlees op de gloeiend hete kolen, de vlam slaat erin, en het resultaat is een zwartgeblakerde hap. In het gunstigste geval gaar, maar niet echt gezond, vanwege de schadelijke polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s) die je binnenkrijgt.

De schadelijke stoffen die vrijkomen als vet in het vuur drupt, trekken met de rook in het vlees. In te hoge doses verhogen PAK’s het risico op kanker. Zonder houtskool of briketten kunnen net zo goed PAK’s vrijkomen, in de keuken gebeurt het ook – denk aan de zwarte randjes van een tosti.

Als je vlees verbrand is, weet je zeker dat er PAK’s op zitten. Maar vlees zónder zwarte strepen is niet per definitie vrij van PAK’s. De PAK’s zitten dan in de rook. Zonder dat het vlees verbrandt, kunnen de stoffen alsnog via de rook in het vlees komen. Daarnaast, zo laat Chinees onderzoek uit 2018 zien, komen de kankerverwekkende stoffen ook via de huid binnen wanneer je in de rook staat. Minder dan via het eten, maar toch.

Met groenten barbecuen

Hoe gevaarlijk de PAK’s bij barbecuen zijn, is moeilijk te zeggen. „De omstandigheden zijn telkens anders”, zegt Ivonne Rietjens, hoogleraar toxicologie aan de Wageningen Universiteit. Dat maakt het lastig te onderzoeken. Ook de vergelijking met een kamer vol sigarettenrook is niet te maken. „Dat zou best eens ongezonder kunnen zijn – maar hoe groot is die kamer? En hoeveel wordt er gerookt?”

Er is wel een rechte lijn tussen de dosis en het risico, „elke schadelijke molecuul maakt het risico hoger”, zegt Rietjens. Maar het lichaam wordt de hele dag blootgesteld aan schadelijke stoffen – deels aangemaakt door het lichaam zelf, deels uit de omgeving. „Er is discussie over de vraag of je met barbecuen zóveel toevoegt aan die ‘achtergrondblootstelling’, dat je daarmee een gevaarlijke dosis bereikt.” Bovendien zijn de doses berekend op het risico bij dagelijkse blootstelling. En elke dag barbecuen doet bijna niemand.

Desalniettemin kun je best wat aan die PAK’s doen. „Heel simpel, met een bakje onder je vlees”, zegt Rietjens. Indirect grillen dus, zodat je het vet weghoudt bij het vuur. Of meer met groenten barbecuen, want daar zit geen vet in.

Inpakken in bananenblad

Er zijn nog talloze andere manieren om het risico te beperken. Wetenschappers uit Luik bekeken 37 studies om te ontdekken hoe je de concentratie PAK’s kunt verminderen.

De hout(skool)soorten, de manier waarop je het vuur aanmaakt, hoelang je de kolen laat gloeien, de temperatuur, de ventilatie in de barbecue – het heeft allemaal invloed.

Dat het inpakken van vlees en vis in folie of bananenblad helpt, is niet verbazingwekkend. Verrassender is dat marinades met bepaalde zuren, kruiden, thee of bier ook voor minder PAK’s zorgen. Terwijl zoete marinades juist ongunstig zijn.

En dan nog, zegt Rietjens. „Als je het afzet tegen de risico’s van acrylamide, een kankerverwekkende stof die vrijkomt als suikers en eiwitten samen boven de 120 graden verhit worden, vallen die PAK’s waarschijnlijk nog mee.” Acrylamide zit al in heel veel van wat we eten – chips en gebakken aardappelen bijvoorbeeld. Je bereikt sneller en vaker een te hoge dosis acrylamide dan dat je te veel PAK’s binnenkrijgt.

Het gevaar kan ook uit een heel andere hoek komen. In ongaar kippenvlees kan de bacterie Campylobacter jejuni zitten. Daar worden meer mensen ziek van dan van salmonella. Het is de belangrijkste veroorzaker van het Guillain-Barré-syndroom, een infectieziekte die ervoor zorgt dat jaarlijks twee- à driehonderd mensen met verlammingsverschijnselen op de intensive care aan de beademing moeten.

Wie wil er nog een drumstick?

Correctie: In een vorige versie stond ‘suikers en zetmeel’, in de zin over de risico’s van acrylamide. Dat is veranderd in ‘suikers en eiwitten’.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 december 2020