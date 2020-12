‘VS wijzen naar gerichte microgolven als mogelijke oorzaak Havana-syndroom’

De Amerikaanse overheid wijst naar gerichte microgolven als meest waarschijnlijke oorzaak voor de mysterieuze klachten die Amerikaanse diplomaten en spionnen vier jaar geleden kregen in Cuba, en daarna ook in China, Rusland en andere landen. Volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het vermoedelijk om elektromagnetische straling, oftewel radiogolven met een hoge frequentie, schrijft The New York Times.

In 2016 en 2017 werd een groot deel van het Amerikaanse ambassadepersoneel teruggehaald vanwege het zogenoemde Havana-syndroom. Meerdere ambassademedewerkers, diplomaten en spionnen kregen onverklaarbare klachten zoals gehoorverlies, misselijkheid, hoofdpijn en evenwichtsstoornissen. Destijds werd ook al gesproken over aanvallen met geluidsgolven, maar het huidige rapport is de eerste officiële reactie van Washington.

Het rapport laat veel in het midden. Radiogolven met een hoge frequentie worden als „meest plausibele” oorzaak genoemd, maar ook andere factoren, waaronder psychologische, worden niet uitgesloten. Er wordt in het rapport niet letterlijk gesproken over een aanval, hoewel dat wel wordt gesuggereerd met het woord „gericht”. De onderzoekers weten niet wie of wat de microgolven veroorzaakten.

Sovjet-Unie

In 2018 kregen Amerikaanse diplomaten in de Chinese stad Guanghzou ook klachten nadat ze vreemde geluiden hadden gehoord. Ook kregen medewerkers van de CIA klachten bij bezoek aan het buitenland om geheime Russische operaties te bespreken, schreef The New York Times eerder. Hoewel het rapport geen schuldige aanwijst, schrijven de onderzoekers wel dat de techniek voor de microgolven een halve eeuw geleden is ontwikkeld in de Sovjet-Unie. Cuba en Rusland hebben nog niet gereageerd op het rapport.

Wel heeft Rusland de techniek eerder ingezet, tegen de VS, maar ook in andere landen. In 1945 deed Rusland een houten grootzegel van de VS cadeau aan de Amerikaanse ambassadeur in Moskou. Die hing het cadeau boven zijn bureau. In 1952 werd ontdekt dat er een microfoon in zat die microgolven verspreidde. Ook destijds werden ambassademedewerkers ziek.