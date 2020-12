George Russell, kandidaat voor de toekomst bij Mercedes

De trouwe Formule 1-fan is tijdens het coronaseizoen 2020 wel gewend geraakt aan verrassingen en onverwachte wendingen, maar een race als die van zondag zag niemand aankomen. De Grand Prix van Sakhir liep uit op een chaotisch spektakelstuk. Max Verstappen crashte, het normaal zo ongenaakbare Mercedes blunderde en aan het einde stond er een totaal onverwachte winnaar op het podium: Sergio Pérez.

Maar ondanks de knappe zege van de Mexicaan, zijn eerste in 190 races, draaide dit weekend eigenlijk maar om één man. George Russell verving bij Mercedes de door Covid-19 gevelde wereldkampioen Lewis Hamilton, en deed dat op indrukwekkende wijze. Botte pech beroofde hem van een sensationele overwinning.

Als Russell tijdens zijn invalbeurt iets heeft laten zien is het dit: er is voor Mercedes een toekomst na Lewis Hamilton.

Het begon allemaal op maandagmorgen, toen de Formule 1 nog aan het bijkomen was van de angstaanjagende crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein. Racewinnaar Hamilton werd wakker en voelde zich niet zo lekker. Een test gaf uitsluitsel: corona.

Mercedes hoefde niet lang na te denken over een vervanger. Rond twee uur dinsdagnacht werd Russell gebeld door Mercedes-teambaas Toto Wolff, terwijl hij op de wc zat. „Een beetje ongemakkelijk”, vertelde Russell later. „Toto zei: ‘We willen dat jij voor ons rijdt’. Daarna heb ik niet veel meer geslapen.”

Kans van zijn leven

Russell zal hebben beseft dat Wolff hem de kans van zijn leven had geboden. De 22-jarige Brit zit bij het talentenprogramma van Mercedes en wordt vaak getipt voor een vaste plek bij dat team in 2022, als het contract van de wisselvallige Valtteri Bottas afloopt. Bovendien: Mercedes zal binnen een paar jaar een opvolger nodig hebben voor de al 35-jarige Hamilton, en met een goede invalbeurt kon Russell laten zien dat hij de juiste man is.

Russell kan bogen op een mooie erelijst in de junior-kampioenschappen, met de Formule 2-titel in 2018 als hoogtepunt. Eigenlijk had hij dat jaar al Formule 1 willen rijden: hij probeerde de Williams-leiding te overtuigen om hem aan te nemen, maar die vond hem nog wat te jong. Een jaar later mocht hij alsnog bij Williams komen, dat als motorklant goede banden heeft met Mercedes.

Binnen Williams was hij vrijwel meteen de onbetwiste kopman. Met zijn teamgenoten veegde hij de afgelopen twee jaar de vloer aan: in de kwalificatie, de ultieme graadmeter voor de snelheid van een coureur, werd hij nog nooit verslagen. Verder kon Russell in de beroerde Williams-wagens weinig uitrichten. Punten scoorde hij nog niet. In november was hij er op Imola dichtbij. Hij lag tiende, maar crashte door zijn eigen schuld tegen de muur, achter de safety car nog wel. Russell klom uit het wrak en liet zich totaal verslagen tegen een hek zakken. „Het was de grootste fout in mijn carrière”, zei hij na afloop.

Troost

Hamilton troostte hem. „George, je deed je uiterste best”, schreef de kampioen bij een Instagram-post waarin Russell nog eens diep door het stof ging. „Het is oké om fouten te maken en om de pijn te voelen. Ik heb meer fouten gemaakt dan ik me kan herinneren. Je bent geweldig, vriend.” Tijdens een persconferentie twee weken later was Hamilton al even complimenteus. „Hij heeft echt de toekomst. Ik twijfel er niet aan dat hij de potentie heeft om wereldkampioen te worden.”

En nu mocht Russell zich dus opeens bewijzen in Hamiltons auto, de Mercedes W11, zonder twijfel de beste bolide van het veld. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag was van onwennigheid geen spoor te bekennen: Russell werd twee keer eerste.

Voor de race maakt George Russell een praatje met Jack Aitken (links), zijn vervanger bij Williams. Foto’s AFP

Toch was de overstap lastig, zei Russell tegen Ziggo Sport. „Ik moest alles opnieuw leren. Wat goed was in de Williams, was juist niet goed in de Mercedes.” En dan waren er de praktische ongemakken. Russell is een kop groter dan Hamilton en paste maar net in de krappe cockpit van de Mercedes. Hij moest kleinere schoenen dragen en zat na afloop van de trainingen met ijs op zijn schouders tegen de zwellingen.

Blauwe plekken of niet, tijdens de race op zondag trok Russell direct de aandacht. Gestart vanaf de tweede plek – in de kwalificatie was hij slechts 0,026 seconde langzamer dan Bottas – raasde hij in de eerste bocht al aan zijn Mercedes-collega voorbij. Vervolgens ging hij verder waar Hamilton gebleven was. Russell reed weg bij Bottas, bleef vooraan na zijn pitstop en controleerde de race. Er leek een zege in de maak á la Max Verstappens triomf bij diens Red Bull-debuut in 2016.

Bandensets

Toen ging het mis. Bij een tweede pitstop, achter de safety car, slaagden de Mercedes-monteurs erin abusievelijk banden uit twee verschillende sets onder Russells auto te monteren. Dag mag niet, dus moest Russell nogmaals naar de pits. Hij viel terug naar de vijfde plek, maar vocht zich onmiddellijk terug naar voren. Met een reeks inhaalacties, waaronder buitenom bij Bottas, belandde hij op plek twee, met leider Pérez – en tóch nog de overwinning – in zicht.

Een lekke achterband maakte definitief een einde aan het F1-jongensverhaal dat Russell leek te gaan schrijven. Wéér moest hij naar de pits. Uiteindelijk knokte hij zich nog naar de negende plek, goed voor zijn eerste twee WK-punten.

Of Russell volgende week in Abu Dhabi nog een kans krijgt, hangt af van Hamiltons gezondheid. In 2021 gaat hij hoe dan ook weer terug naar Williams, waar hij nog een jaar onder contract staat. Maar een betere sollicitatie voor 2022 had Russell bij Mercedes niet kunnen indienen. Veelzeggend was dat Bottas, de man op wiens plek hij aast, zondag maar drie seconden voor hem finishte, terwijl de Fin een pitstop minder had gemaakt. „Het deed echt pijn toen ik uitstapte”, zei Russell na de race. „Maar hopelijk heb ik Toto wat hoofdbrekens bezorgd voor in de toekomst.”