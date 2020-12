Feyenoord speelt doelpuntloos gelijk tegen Heracles

Feyenoord heeft zondag een roerige week afgesloten met een tegenvallend gelijkspel tegen Heracles Almelo: 0-0. De ploeg van Dick Advocaat, die eerder in de week bekendmaakte dat hij na dit seizoen stopt als trainer, kon daarom niet profiteren van de nederlagen van Ajax en Vitesse.

Feyenoord speelde de laatste 25 minuten tegen tien man, nadat Sinan Bakis met twee gele kaarten van het veld was gestuurd. Maar net als vorige week tegen FC Utrecht (1-1) verspeelde Feyenoord punten. Tussendoor verloor de ploeg van Advocaat ook in eigen stadion in de Europa League van Dinamo Zagreb (0-2).

Aanvoerder Steven Berghuis, de laatste weken niet in grootse vorm, begon op eigen verzoek op de bank, maar kwam na een uur spelen toch in het veld. Tot die tijd creëerde Feyenoord amper kansen. In de eerste helft kwam Nicolai Jørgensen tot een grote kans maar die wist hij niet te benutten. Met Berghuis in de ploeg drong Feyenoord in het laatste half uur wat meer aan, zeker toen Heracles met tien man kwam te staan. Echt grote kansen wist de thuisclub echter niet meer te creëren. In de blessuretijd haalde de Almelose verdediger Robin Pröpper nog wel een bal van Jens Toornstra vlak voor de doellijn weg.

Volgens Advocaat zat „meer er gewoon niet in”. „Ze werken kei- en keihard om tot een resultaat te komen, dat kan je de jongens niet verwijten. Maar het vernuft is er op dit moment niet.” Donderdag wacht Feyenoord in Oostenrijk een beslissend duel met Wolfsberger AC, met als inzet een plek in de knock-outfase van de Europa League. (ANP)