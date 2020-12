De abrupte breuk tussen AZ en succescoach Arne Slot kent één winnaar: Feyenoord

Vrijdagmiddag 4 december, tien voor twee, stuurt het twitteraccount ‘Feyenoord Transfermarkt’ een bericht de wereld in dat een schok zal veroorzaken in het Nederlands voetbal. En indirect, binnen 24 uur, leidt tot het ontslag van AZ-coach Arne Slot. De succescoach, door sommigen de kroonprins van het trainersgilde genoemd, moet per direct weg.

Het begint met deze tweet, op vrijdag: „Primeur: Een frisse wind in Rotterdam, waar Feyenoord onder Frank Arnesen [technisch directeur, red.] snel heeft geschakeld op het naderende vertrek van Dick Advocaat. De club is in verregaande onderhandeling met Arne Slot, de huidige trainer van AZ. Announcement soon.”

De beheerder van het account werkt anoniem – hij noemt zich ‘Joris’. Tegen RTV Rijnmond vertelde hij in september dat hij Feyenoord-fan is, in de Rotterdamse haven werkt en zich als „brutale hobbyist” bezighoudt met alle transferontwikkelingen rond de club. Eerder had hij al de primeur bij de komst van de Argentijnse verdediger Marcos Senesi.

Na de nederlaag van Feyenoord donderdag in de Europa League tegen Dinamo Zagreb, wilde hij iets „positiefs” brengen, zegt hij desgevraagd. „Er hing zo’n donkere wolk boven Feyenoord. Ik dacht: dit is het moment. Lekkerder kunnen supporters het weekend niet ingaan.” Hij zegt niet over één nacht ijs te zijn gegaan, nieuws checkt hij altijd bij meerdere bronnen. Toch zit hij er soms naast.

Maar nu niet. In de uren na zijn tweet meldden meerdere media, waaronder het AD en Voetbal International, dat de trainer ver is in de gesprekken met Feyenoord. Slot reageerde donderdagavond, na het Europa League-duel tegen Napoli, nog ontwijkend op de vraag of hij al gebeld is door Feyenoord nu bekend was geworden dat Advocaat na dit seizoen stopt. Slot wilde niets zeggen, „totdat er wel iets te melden is”.

Vooruitstrevende trainer

Vanuit Feyenoord is de interesse in Slot (42) te verklaren. Hij profileerde zich afgelopen anderhalf jaar nadrukkelijk bij AZ, dat verzorgd, aanvallend en bij fases zeer aantrekkelijk speelt. Dat jonge spelers als Myron Boadu, Calvin Stengs en Owen Wijndal zich ontwikkelden tot internationals, is ook zijn verdienste. Tactisch is Slot sterk en hij weet zijn plannen duidelijk over te brengen. Spelers geven hoog over hem op.

Feyenoord ziet in Slot precies de sleutelfiguur die zij zoeken: een jonge vooruitstrevende trainer die openstaat voor data en innovaties, met een speelwijze gericht op hoog tempo en veel druk naar voren. Door het intensiveren van de doorstroom vanuit de jeugd in combinatie met het gericht aankopen van talenten, moet meer (spelers)waarde worden gecreëerd – dat streeft althans de januari dit jaar aangetreden Arnesen na. Qua spelersverkoop blijft Feyenoord nu ver achter. Met Slot, bewezen talentontwikkelaar, moet daar verandering in komen.

De vraag is waarom Slot, afgezien van de naam en faam, openstaat voor Feyenoord. Het spelersmateriaal bij AZ is aanmerkelijk beter, op bijna alle posities. Bovendien leek Slot op zijn plek bij AZ. En hij ligt goed in de markt. Naar verluidt zou ook Ajax hem willen mocht Erik ten Hag komende zomer vertrekken.

Mogelijk heeft Feyenoord hem weten te overtuigen met de kapitaalinjectie waar de club naarstig naar op zoek is. Het zou om een bedrag van minstens honderd miljoen gaan. Daarmee moet aansluiting worden gevonden bij Ajax en PSV. Maar het is onduidelijk hoe ver de club hiermee is, de leiding is er al meer dan een jaar mee bezig.

Op kantoor bij Huiberts

Zaterdagochtend wordt Slot rond tien uur naar het kantoor geroepen van directeur voetbalzaken Max Huiberts, op het trainingscomplex in Wijdewormer. Slot zou eigenlijk de laatste training voor het competitieduel tegen FC Groningen van zondag leiden. Maar Huiberts wil snel handelen, na de nieuwsberichten over de uitgelekte gesprekken tussen Slot en Feyenoord de dag ervoor.

Voor de clubleiding is het onbestaanbaar dat de trainer van AZ vertrekt naar Feyenoord, weliswaar pas volgend seizoen. Het hyperambitieuze AZ manifesteerde zich de laatste jaren nadrukkelijk, waardoor de traditionele topdrie nu is verworden tot een topvier. AZ wil de gevestigde orde – Ajax, PSV en Feyenoord – blijven aanvallen. Een stap naar uitgerekend een van die concurrenten, voelt als een vertrouwensbreuk.

Zo zal het aan de spelers moeilijk te verkopen zijn dat zij Feyenoord willen uitdagen, terwijl hun trainer vervolgens zelf daar tekent. En in zijn achterhoofd zou Slot dan wellicht al deels bezig zijn met Feyenoord, terwijl AZ in de eerste maanden van 2021 nog twee keer tegen de club speelt. Bovendien heeft Slot inzicht in de specifieke plannen van AZ, zoals op het gebied van spelers – bedrijfsinformatie die voor Feyenoord waardevol kan zijn.

Hoewel het niet vreemd is dat spelers en trainers praten met andere clubs, stelt AZ zich in dit geval principieel rechtlijnig op. Hoe goed de samenwerking ook was, samen verdergaan is onmogelijk. „Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ”, zegt Huiberts in het persbericht, zaterdagochtend.

Drastisch

Met dit drastische besluit geeft AZ het signaal af dat zij zich niet meer kleinhouden en zich niet zomaar laten wegzetten. Dat bleek eerder dit jaar al rond de afwikkeling van het door corona vroegtijdig afgebroken Eredivisieseizoen. Tot verbazing van velen vocht AZ, overigens zonder succes, het besluit van de KNVB aan dat zij als tweede eindigden achter Ajax – met evenveel punten, maar met een minder doelsaldo.

De vraag is of Slot had mogen blijven wanneer hij, of zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, eerder openheid had gegeven richting AZ over de gesprekken. In een verklaring bij Fox Sports sprak Slot van een „harde klap”. Hij stelt dat AZ op de hoogte was dat hij zijn aflopende contract (tot medio 2022) niet zou verlengen en dat de club wist „dat er concrete interesse van meerdere clubs is”. Onduidelijk is hoe precies – welke clubs – dat is gecommuniceerd. Zowel Slot, Huiberts, als rvc-voorzitter René Neelissen wilden zaterdag niet reageren tegen NRC.

De beslissing is voor AZ niet zonder risico. De ploeg verkeert in voortreffelijke vorm en komende donderdag wacht het beslissende duel tegen het Kroatische HNK Rijeka voor overwintering in de Europa League. Slots abrupte vertrek kan iets doen met de groepsdynamiek. Bovendien zitten onder meer Boadu, Stengs en Wijndal bij dezelfde zaakwaarnemer als Slot. Assistent Pascal Jansen wordt doorgeschoven en zal het seizoen als coach afmaken.

Saillant is dat Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, vorig jaar zelf zeker twee keer sprak met de president-commissaris van Feyenoord, Toon van Bodegom. Eenhoorn zag een overstap op dat moment niet zitten. Maar zijn naam blijft rondzingen bij Feyenoord.

De breuk tussen Slot en AZ lijkt vooral verliezers te kennen. Behalve Feyenoord, dat Slot nu zonder afkoopsom kan aantrekken.