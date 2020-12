Kabinet: versoepelingen zijn met deze cijfers nog niet aan de orde

De kans dat het kabinet komende dinsdag met grote versoepelingen van de coronamaatregelen komt, is nihil. Het kabinet ziet geen ruimte, omdat de besmettingscijfers te hoog blijven.

Dat is de uitkomst van het zondagse beraad van de meest betrokken kabinetsleden met Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM. Het kabinet heeft volgens bronnen stilgestaan bij het zorgwekkend hoge aantal positieve coronabesmettingen.

De laatste weekcijfers lieten maar een kleine daling (8 procent) zien van het aantal positieve besmettingen, 33.949 in totaal. De afgelopen vier dagen is er bovendien weer een stijging te zien. In die omstandigheden liggen versoepelingen niet voor de hand, zeggen bronnen.

De afgelopen dagen gingen in Den Haag stemmen op om de horeca voorzichtig te heropenen of om meer publiek toe te staan in theaters. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft via scenario’s bekeken wat zulke maatregelen voor effect kunnen hebben. Op basis van de cijfers zou het volgens betrokkenen onzinnig zijn om het nu te hebben over zulke versoepelingen.

Over de maximale groepsgrootte tijdens de Kerstdagen is het zondag niet gegaan. Er is een kans dat het maximale aantal toegestane bezoekers van drie tijdelijk verhoogd wordt. Daar wordt dinsdag een besluit over genomen. Die dag houden premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) na overleg met de betrokken ministers een persconferentie. Rutte zei afgelopen vrijdag al dat „het er niet goed uitziet”, maar gaf geen details.

Onduidelijk is nog wat er gebeurt in het basis- en voortgezet onderwijs. Vrijdag zei Rutte dat het kabinet varianten van scholensluitingen had voorgelegd aan OMT, waaronder het oprekken van de Kerstvakantie met één week. „Dat heeft ook grote nadelen”, zei Rutte, al wilde hij niet over een besluit speculeren. Woensdag gaan Rutte en De Jonge in debat met de Tweede Kamer over de coronamaatregelen.

Lees ook deze column van Tom-Jan Meeus: Loyaal blijven aan je eigen vergissing