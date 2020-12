Het was een goede zomer voor binnenlands toerisme

Niet eerder hebben toeristen in Nederland zo veel overnacht als in juli en augustus van dit jaar. Die toename is volledig toe te schrijven aan Nederlandse gasten op kampeerterreinen en in vakantiehuisjes, blijkt maandag uit cijfers van het CBS. Toeristische bedrijfstakken, waarbij bijvoorbeeld ook de luchtvaart en horeca worden meegeteld, verdienden over de hele linie minder.

Even kwamen de logiesaccomodaties (waaronder hotels, bed and breakfasts en kampeerterreinen) vrijwel volledig tot stilstand. In april liep het aantal overnachtingen met 93 procent terug, meldt het CBS. In de loop van de zomer trok de sector weer bij. Minder mensen boekten een overnachting, maar degenen die boekten, bleven wel langer. Veel meer Nederlanders bleven deze zomer bovendien in eigen land. Buitenlandse vakanties namen met 57 procent af ten opzichte van vorig jaar. 3,5 miljoen mensen gingen de grens over en 5,9 miljoen mensen bleven in eigen land. Dat was een toename van 24 procent.

Nederlanders boekten ook vaker een hotelkamer, maar die sector is vooral afhankelijk van buitenlandse gasten. Die namen in aantal met 56 procent af ten opzichte van vorig jaar. Dit probleem was volgens het CBS het grootst in Amsterdam en Haarlemmermeer, waar Schiphol ligt. Daar daalde het aantal overnachtingen met 61 procent. In Noord- en Zuid-Holland ging het aantal overnachtingen sowieso (hard) onderuit. In de rest van het land was er een toename, in Groningen, Gelderland en Friesland het sterkst.

Het CBS keek ook naar de zogenoemde toegevoegde waarde in andere toeristische bedrijfstakken. Dat cijfer laat zien hoeveel geld er ongeveer is verdiend als de kosten voor de productie van de omzet worden afgetrokken. Dat cijfer daalde in de luchtvaart en bij reisbureaus tot 40 procent van wat ze vorig jaar verdienden, bij hotels en restaurants tot 90 procent. Cultuur, recreatie en sport halveerden.