VK wil vaccins snel laten overvliegen met oog op Brexit

Politie beëindigt illegale feesten in Delft, Den Helder en Diemen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zeven aanhoudingen verricht bij een illegaal feest in Delft. Ook hebben bijna honderd jongeren een bekeuring gekregen. „De tijd van waarschuwen is echt voorbij”, aldus de politie in een verklaring. „Meldingen van illegale georganiseerde feesten worden met voorrang behandeld en zo snel mogelijk beëindigd.”

Enkele honderden jongeren waren onder een viaduct in Delft aan het feesten ondanks de geldende coronamaatregels. De politie schrijft dat ook andere aanwezigen nog een boete zullen krijgen. Hun gegevens zijn opgenomen. Zes mensen werden aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren en één persoon werd aangehouden vanwege belediging van een agent. De hondenbrigade werd ingezet om vluchtende feestgangers te pakken.

In Den Helder werd afgelopen nacht een agent mishandeld toen hij een illegaal feest probeerde te beëindigen. Op het feest waren zo’n vijftig mensen aanwezig. De agent wilde hun persoonsgegevens noteren, maar werd vervolgens in zijn gezicht geslagen. Een deel van de aanwezigen wist vervolgens te ontsnappen. In Diemen lukte het de politie naar eigen zeggen om een illegaal feest te voorkomen.