CIA-psychiater die buitenlandse schurken (en Trump) diagnosticeerde

Een diagnose stellen op afstand: in de psychiatrie geldt het als onprofessioneel en ongepast, maar Jerrold M. Post bouwde er een hele, succesvolle loopbaan op. De onlangs op 86-jarige leeftijd aan Covid-19 overleden Amerikaanse psychiater begon binnen de inlichtingendienst CIA de afdeling die karakterschetsen opstelt van buitenlandse leiders, veelal vijanden van de VS. Posts profielen van hun nukken, sterktes en soms ook psychische problemen, speelden decennialang een rol bij het uitstippelen van Amerikaans buitenlands beleid.

Post waarschuwde er bijvoorbeeld voor om Saddam Hussein weg te zetten als „de mad man van het Midden Oosten”. De Iraakse leider, stelde hij, was helemaal niet zo onberekenbaar: „Hij is geen martelaar, maar zal er wel alles aan doen om – in waardigheid – te overleven.” In Hugo Chávez zag hij „een doortrapt narcist, die zichzelf ziet als de redder van Venezuela”. Osama bin Laden, analyseerde Post, bestierde zijn terreurnetwerk Al-Qaeda op bedrijfsmatige wijze.

De aan topuniversiteiten Yale en Harvard opgeleide Post introduceerde deze discipline binnen de CIA. Het werk van het door hem opgerichte Centrum voor Persoonlijkheids- en Politieke Gedragsanalyse werd door spionnen in het veld wel eens afgedaan als academische gewichtigdoenerij. In regeringskringen werd er echter grote waarde aan gehecht, schrijft The Washington Post in een necrologie. De profielschetsen van buitenlandse schurken belandden regelmatig in het dagelijkse inlichtingenrapport dat Amerikaanse presidenten elke ochtend op hun bureau vinden.

Zo vroeg president Jimmy Carter hem eind jaren 70 om profielen van de Egyptische president Sadat en de Israëlische premier Begin, voorafgaand aan vredesgesprekken. De Egyptenaar, schreef Post, had „een Nobelprijs-complex” en „ziet zichzelf als groot strateeg en is bereid tot tactische concessies als zijn algemene doel maar bereikt wordt”. Begin had „een Bijbelse vooringenomenheid” en „een obsessie voor details”. Carter, die uiteindelijk de Camp David-akkoorden tussen beide leiders beklonk, zou later hoog opgeven van Posts profielen.

Trump als ‘destructief narcist’

Na zijn pensioen werkte Post nog lang door als consultant en schreef hij boeken. Zijn laatste grote psychologisch profiel van een politiek leider betrof Donald Trump. Over hem schreef Post, samen met Stephanie Doucette, vorig jaar ‘Dangerous Charisma’, waarin ze de Amerikaanse president diagnosticeerden als destructieve charismatische leider met de trekken van een klassieke narcist, zoals een gebrek aan empathie, grootheidswaanzin en een overgevoeligheid voor kritiek.

Deze analyse-op-afstand kwam hem op kritiek te staan: binnen de Amerikaanse psychiatersvereniging APA verbiedt de Goldwater-regel diagnoses van publieke figuren zonder hen zelf te onderzoeken. Post trok zich er weinig van aan. Bij de verschijning van het boek waagde hij zich ook aan een (inmiddels correct gebleken) voorspelling hoe Trump zou omgaan met een verkiezingsnederlaag. „Ik denk dat we er zeker van kunnen zijn dat hij niet snel zijn verlies toegeeft. Mogelijk erkent hij niet eens de legitimiteit van de stembusgang.”