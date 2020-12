Argentijnen zien heil in goedkoop Sputnik-V-vaccin

Directeur Gustavo Carro tuurt vanuit zijn raam het terrein van Prohodis over, een opvanghuis voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte inwoners in Buenos Aires. Stenen huisjes, veel groen en bloeiende, paarse jacarandas: de lente is aangebroken op het zuidelijk halfrond. Argentinië komt daarbij net uit een acht maanden lange, strenge lockdown – en net als de rest van de wereld hoopt het land dat vaccins gaan helpen de samenleving veilig te ‘heropenen’.

„Als vaccineren betekent dat we weer zo vrij zijn als in het precorona tijdperk, juich ik dat natuurlijk toe”, zegt Carro. „Probeer mensen met een zwaar-verstandelijke handicap coronaregels maar eens uit te leggen. Afstand houden is hier onmogelijk. In augustus waren al onze bewoners en een groot deel van ons zorgpersoneel besmet.”

Nu in de eerste landen coronavaccins beschikbaar komen, wil ook de Argentijnse president Alberto Fernández niet achterblijven. Door de al voor Covid-19 opgelaaide economische crisis en zwakke peso kan zijn middeninkomensland zich echter nog geen duur westers vaccin permitteren.

Het Russische vaccin ‘Sputnik-V’ biedt uitkomst. Rusland en andere producerende landen beloven snel grote hoeveelheden te kunnen leveren. Daarbij is er de optie dat Argentinië uiteindelijk ook zelf mag produceren. De linkse regering-Fernández heeft 25 miljoen doses besteld, genoeg voor ruim 12 miljoen inwoners. De eerste levering (circa driehonderdduizend stuks) wordt eind december verwacht.

„We zijn de Russische regering dankbaar en we zijn heel gelukkig. Het is fantastisch dat Rusland zo snel een vaccin op de markt heeft gebracht en ons een goed voorstel heeft gedaan. Ons land heeft het heel hard nodig”, zei Fernández in de media.

Argentinië had al de langste lockdown ter wereld en de angst voor een tweede golf is reëel. Het land test weinig en zes op de tien tests komen positief terug, wat erop wijst dat er veel onopgemerkte besmettingen zijn. Het land nog langer op slot houden was onmogelijk: de verarming is al duidelijk zichtbaar. Op een zondagmiddag struinen keurig geklede mannen en vrouwen langs de terrassen in de rijke wijk San Telmo bedelend om geld of een maaltijd. In de straten rond het beroemde Plaza de Mayo staan veel appartementen en winkels te koop of te huur. En, vragen de porteños zich af: wat zal het effect zijn geweest van de massale rouwwake voor voetballegende Diego Maradona in de Argentijnse hoofdstad?

Warme banden met Moskou

Sputnik V moet helpen de gevreesde tweede golf te breken, maar onder critici heerst achterdocht en wantrouwen voor het Russische middel. „Gaat dit vaccin ons werkelijk genezen of komt het onze leiders politiek of geopolitiek goed uit om nu met Rusland in zee te gaan en kunnen ze het vaccin goedkoop krijgen?”, vraagt journalist-arts Nelson Castro zich af.

In een zaaltje boven de redactievloer van Todo Noticias geeft hij tussen twee uitzendingen door ongezouten kritiek. „Het ergste vind ik dat er geen openheid is. De deal met Rusland is tijdens een schimmig bezoek gesloten waarbij een topdelegatie van Volksgezondheid in het geheim naar Poetin reisde en waarover totaal geen transparantie was”, moppert hij.

De straten van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires werden in mei gedesinfecteerd. Het land had een zeer lange lockdown en de angst voor een tweede golf is reëel. Foto Federico Rotter/ NurPhoto

Bij een coronaprotest in juli vroegen Argentijnen aandacht voor voedseltekorten. Juan Ignacio Roncoroni/ Reuters

Argentinië wil óók in zee met het vaccin van Pfizer en met het Oxford-vaccin, wat de voorkeur heeft van de oppositie. Maar met de Russen is de eerste concrete deal gesloten. „Terwijl er nog niet eens echte betrouwbare medische publicaties over dit vaccin en zijn mogelijke risico’s bestaan. Er zijn zoveel onzekerheden, daarin schuilt een gevaar”, zegt Castro.

Een filmpje uit 2015 waarin de Russische leider Poetin zijn charme toont door de toenmalige Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner een glas water in te schenken, gaat nu weer viral. Het dient als bewijs voor de hechte banden tussen de twee. De bilaterale relatie bloeit weer op sinds rechts vorig jaar de verkiezingen verloor en Kirchner als vicepresident terugkeerde in het centrum van de macht. „Het is absurd, want een vaccin heeft geen ideologie, het is goed of slecht! Het is alsof hier andere belangen spelen”, zegt Castro verontwaardigd.

Maar viceminister Lisandro Bonelli (Volksgezondheid) ontkent dat er andere dan medische belangen spelen. Vanuit het torenhoge ministerie aan de Avenida 9 de Julio laakt hij de critici. „Waarom kan iets dat uit Rusland komt niet goed zijn? Met een grootschalige overheidscampagne bereiden we de bevolking voor op het grootste vaccinatieprogramma uit onze geschiedenis. Ik begrijp dat er angst is, maar we zullen die wegnemen. Als regering hebben we het volste vertrouwen in dit middel.” Dat grootmachten nu wereldwijd proberen mooie sier te maken met eigen vaccins, ontkent hij niet. „Maar we richten ons ook op andere vaccins en landen. Met Pfizer en Oxford gaan we óók in zee.”

In het eveneens zwaar getroffen buurland Brazilië leidt de vaccinkeuze al tot politieke strijd. Gouverneur João Doria van São Paulo, de meest volkrijke deelstaat, sloot een deal met China voor de levering en medeproductie van het vaccin Sinovak. Dit tot grote woede van de ultrarechtse president Bolsonaro, die zijn coronaretoriek expliciet tegen China richt.

Collectief in quarantaine

Hoewel inenten met Sputnik-V vrijwillig geschiedt, ziet journalist-arts Nelson Castro wel degelijk druk. „Hoe vrij blijven we in de keuze? Stel dat je alleen mag reizen of een bepaalde baan kunt krijgen als je gevaccineerd bent met Sputnik, omdat de regering nu eenmaal eerst afspraken met de Russen heeft gemaakt?”, zegt Castro, die zich zeker niet zal laten inenten met Sputnik, maar wel met een ander vaccin. „Mensen zullen bang zijn om uitgesloten te worden.”

Het is absurd, een vaccin heeft geen ideologie, het is goed of slecht

Tijdens de eerste vier maanden van de lockdown ging het verplegend personeel van Prohidis met de 110 patiënten in quarantaine in de instelling. „Spanningen liepen op, het personeel wilde naar huis, naar familie. Het was niet vol te houden”, zegt directeur Carro. Hij besloot te versoepelen, waarna het virus al snel alle bewoners besmette. Een meerderheid kreeg zware symptomen, drie overleden er.

Hoewel Carro er rekening mee houdt dat veel van zijn bewoners sinds die massale besmetting in augustus immuun zijn, behoren ze tot de risicogroep die de regering als eerste wil laten vaccineren, met Sputnik, vermoedt hij. „Het Oxford-vaccin uit Engeland wekt bij velen – ook bij mij – wellicht meer vertrouwen, maar hoeveel risico’s zal de regering durven nemen? De gezondheid van een hele bevolking staat op het spel.”

De enige gegevens die over Sputnik-V zijn gepubliceerd, namelijk die van de eerste kleine studies bij proefpersonen, verschenen begin september in het medische tijdschrift The Lancet. De onderzoekers vergeleken bij 76 deelnemers, voornamelijk mannen tussen 20 en 40 jaar, de twee verschillende vaccins afzonderlijk, in combinatie met elkaar, en ook in verschillende opslagvormen. Tientallen wetenschappers uitten hun zorgen over ogenschijnlijke overlap in sommige data. Onderzoeksleider Logunov ontkende dit. Hij gaf aan dat dit door de kleine aantallen proefpersonen kwam en zei de onderliggende meetgegevens op verzoek te zullen delen. Er was geen placebogroep. Van de grote fase 3-studie (onder 40.000 proefpersonen) die op 26 augustus startte, zijn net als door andere vaccinmakers, resultaten alleen via persberichten gedeeld.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 december 2020