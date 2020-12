SP-afdelingen uiten ongekend harde kritiek op partijbestuur over aanpak jongerentak

Zo verdeeld als de SP deze week naar buiten toe was over het conflict met jongerenafdeling Rood, zo verdeeld was ze vrijdagavond op een online partijraad. De afdelingsvoorzitters van de partij stelden zich de vraag hoe het zover had kunnen komen dat het partijbestuur plotseling de financiële steun aan Rood wilde stopzetten. En of de partij nog wel toekomst heeft als de interne conflicten niet snel worden beslecht.

Het conflict in de SP gaat al lang niet meer over of twee nieuwe Rood-bestuurders lid zijn van het Communistisch Platform, zoals het partijbestuur beweert. De SP ziet dat platform als een aparte politieke partij, daarom is voorzitter Olaf Kemerink geroyeerd als SP-lid. Rood ziet het CP enkel als een groep die de partijkoers radicaal naar links wil bijsturen. Kritische SP’ers vinden het veel te ver gaan dat de SP de eigen jongerenclub nu direct wil opheffen en een commissie tot mei volgend jaar de tijd geeft om over een alternatief na te denken.

Op de partijraad vielen harde woorden over de staat van de SP. De Groningse afdelingsvoorzitter Daan Brandenbarg, altijd loyaal aan de partijtop, had kritiek op hoe Rood zich tegen de SP keert. Maar hij ziet ook een diepere oorzaak voor het conflict in de SP, die al tijden politiek niet meer relevant weet te zijn. „Het verhaal van de partij is slap geworden, zelfs onherkenbaar, en dat is knap in deze politieke tijden. We doen kleurloos mee met andere partijen.”

Veel afdelingen hadden begrip voor de zorgen van de partijtop over communisten, maar begrepen niet dat het SP-bestuur direct de hele jongerentak wil opheffen richting de belangrijke verkiezingscampagne. „Rood is meer dan die communisten, we kunnen niet kind met het badwater weggooien”, zei Anne Feite Blom, afdelingsvoorzitter van de SP in Haarlem. Andere SP’ers hadden juist begrip voor het strenge optreden. Zo zei afdelingsvoorzitter Sandra Jagesar van de afdeling Apeldoorn: „Rood staat voor jong in de SP, niet voor communistisch trollen in de SP. Wij zijn het meer dan zat.”

Interne conflicten raken verkiezingscampagne

Veel SP-afdelingen spraken hun verdriet uit over het feit dat hun partij nu vooral met interne conflicten bezig is, terwijl de coronacrisis het land in de greep houdt en de campagne aanstaande is. Ronald Jansen van de afdeling Arnhem vroeg zich af: „De verkiezingen komen eraan. Bouwen we samen de partij op of breken we hem af? Ik ben geen lid geworden om te strijden tegen elkaar. Laten we elkaar begrijpen en zoeken naar overeenkomsten.” Afdelingsvoorzitter Daniël Gerritsen (Wageningen) zei dat „de motivatie ver te zoeken is deze campagne, terwijl we zouden moeten vechten tegen de VVD, VNO-NCW en de EU.”

Een aantal kritische afdelingen, waaronder Amsterdam, begreep niet waarom het partijbestuur deze week geen handreiking aan Rood deed. Het waren een aantal Amsterdamse SP’ers die deze week de petitie ‘SP voor Rood’ ondertekenden. Afdelingsvoorzitter Thomas Dolman zei het te betreuren dat het partijbestuur „geen gehoor gaf aan de oproep om te deëscaleren”. Hij kritiseerde vrijdag de partijcultuur bij de SP, waarin „te weinig ruimte is voor een diversiteit aan ideeën”.

Aanzienlijke minderheid stemt tegen partijlijn

Voorzitter Jannie Visscher verdedigde de lijn van het partijbestuur door te zeggen dat „dëescalatie niet hetzelfde is als laten dooretteren”. Visscher bezwoer: „Het gaat niet om afwijkende meningen of kritische leden, het gaat om een beweging die onze partij probeert om te vormen. We wisten niet dat die zo’n grote invloed zou krijgen op onze jongerenclub Rood.”

Hoewel de meerderheid - zoals standaard in de SP - het partijbestuur steunt, is het bittere conflict binnen de partij zichtbaar geworden. Het zal veel moeite kosten de partij de komende maanden nog bij elkaar te houden. Kritische leden vragen zich af hoe het verder moet: afsplitsen of dit toch nog binnen de partij proberen te op te lossen.

Uiteindelijk steunt een meerderheid van 66 procent de partijlijn om Rood nu af te stoten, maar een aanzienlijke minderheid van 30 procent maakt bezwaar. Het maakt de kans groot dat de SP de komende tijd vooral met zichzelf bezig blijft in plaats van met de komende verkiezingsstrijd.