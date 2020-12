Nevenfuncties van columnisten: tussen transparantie en het cv als guillotine

Hoeveel wilt u weten van een columnist, en hoeveel moet die eigenlijk over zichzelf vermelden? Geregeld schrijven lezers, in gradaties van verontwaardiging van rare tot well done, over bepaalde nevenfuncties van columnisten; waarom worden die niet onder de column vermeld?

Twee voorbeelden. Had Caroline de Gruyter in haar column niet moeten vermelden dat ze lid is van de European Council on Foreign Relations (ECFR), een organisatie waarvan ze een rapport aanhaalt? En waarom staat in een column waarin Louise Fresco pleit voor ruimere EU-regels voor gentechnologie voor voedsel en landbouw, niet dat zij bestuurder is bij Syngenta, een bedrijf dat op dat terrein werkzaam is?

Ja, goeie vragen. Opinie-auteurs met een persoonlijk of zakelijk belang moeten dat in de regel aangeven, ook columnisten. Al is het in deze voorbeelden niet zo dat hier iets geheim wordt gehouden. De Gruyter vermeldt op haar site en in haar Twitter-profiel dat ze ook verbonden is aan de ECFR, een Europese denktank gefinancierd uit donaties. Op de site van Fresco, waar onder haar column naar wordt verwezen, staan haar talrijke nevenfuncties (ik telde er zo’n twintig), Wikipedia vermeldt haar werk voor Syngenta.

Wat vinden ze zelf? De Gruyter laat weten: „Bij de ECFR zitten allerlei mensen, rechts en links. Met veel van hen ben ik het niet eens, het is dan ook een platform voor discussie. Niemand krijgt een cent betaald. In mijn column ga ik bovendien juist in tegen de ECFR-directeur, die ‘vrekkige’ landen aanmoedigt om voor de rechtsstaat te vechten, terwijl ik waarschuw dat ze dan in conflict komen met zuidelijke landen.”

Fresco e-mailt dat ze een groot voorstander is van transparantie, maar het onjuist zou vinden Syngenta, een internationale onderneming in voedsel- en landbouwtechnologie, hier apart te vermelden. De column ging over technologie die maar „een heel klein deel is van de portefeuille van Syngenta” en waar zij al over schreef voordat ze in 2019 bij dat bedrijf aantrad. Bovendien, zegt zij, het onderwerp raakt ook aan andere functies, zoals haar werk voor Wageningen University & Research. Overigens, het is natuurlijk ook zo dat een krant zijn columnisten vertrouwt.

Allemaal óók goeie punten. Wat vind ik? Bij De Gruyter, die het ECFR-rapport aanhaalt in een groter verband (een gevecht over coronasteun en de rechtsstaat) en die zich keert tegen de lijn van de EFCR-directeur, vind ik het geen vereiste om te melden dat zij een van driehonderd (onbetaalde) deelnemers is aan die denktank, al had ze het kunnen doen.

Bij Fresco ligt het net anders; zij bepleit in haar column ruimere EU-regels voor een veredelingstechnologie die in de EU nu nog niet is toegestaan, maar waar het bedrijf waar zij een topfunctie bekleedt, voor ijvert. Ja, zegt Fresco, maar zij bepleit verruiming binnen de EU voor deze technologie al veel langer – net als honderden andere wetenschappers. Daar heeft haar werk voor Syngenta verder geen invloed op.

Dat geloof ik graag, maar het gaat er ook niet om te suggereren dat het bedrijf haar standpunten dicteert, maar de lezer extra informatie te geven over haar professionele positie en de expertise van waaruit ze spreekt – naast haar functie aan de Wageningen Universiteit. Dan hoeft de lezer ook niet zelf online te gaan speuren om ergens ‘achter’ te komen.

Juist dat laatste lijkt me riskant; voor je het weet zit je in een wedstrijdje ad hominem ontmaskeren waarbij de bal ongezien van het veld rolt. In door Kulturkampf bezeten tijden zoals de onze is dat een populaire bezigheid: auteurs afserveren door te wijzen op ‘verzwegen’ banden of nevenfuncties. Wie met een vlooienkam door andermans leven gaat, vindt wel ergens een uitspraak, bijbaan, vergeten bonnetje of blunder die ‘alles’ in een onguur daglicht stelt: het cv als guillotine.

Natuurlijk kan zoiets relevant zijn. Menig politicus die iets vergat te melden, zoals een geüniformeerde bijdrage aan de Surinaamse revo, of iets meldde wat hij juist beter had kunnen weglaten, zoals een doctoraal-diploma, kan erover meepraten. Allemaal terecht. Alleen, soms speelt er in zulk recherche-werk in cv’s ook een quasi-marxistisch reductionisme mee: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Maar mensen, ook columnisten, zijn meer dan een mondstuk van hun werkgever(s) of portemonnee – al kan het dus soms nodig zijn om te vermelden wie die vult.

Hoe moet een redactie hiermee omgaan? Aan columnisten (voor wie juist de column vaak een nevenfunctie is) kan die minder eisen stellen dan aan redacteuren. Al kan de hoofdredactie altijd de samenwerking opzeggen; dat is de keerzijde.

Mij lijkt het huidige uitgangspunt nog steeds solide: vermeld een functie of professionele betrokkenheid als die van belang is voor het onderwerp, maar niet evident voor de lezer – net als bij ‘gewone’ opiniestukken.

Maar er is ook een algemene verbetering mogelijk. Ik heb al eens gesuggereerd online een pagina te maken met korte biografieën van columnisten, met beroeps-informatie en hoogtepunten uit hun loopbaan (de dieptepunten worden elders wel voor u bij elkaar gegoogeld). Dan kunt u zelf oordelen, uiteraard op basis van de inhoud van een column – daar gaat het tenslotte om.

Wat is er met die suggestie gebeurd? In dank aanvaard maar onverklaarbaar blijven liggen op mijn stapel in dank aanvaarde maar onverklaarbaar niet opgevolgde suggesties? Nee, er is een begin mee gemaakt, dat helaas stokte door web-technische complicaties. De nieuwe chef Opinie zegt ervoor te willen zorgen dat die pagina er alsnog komt. Dat is dan alvast één goed voornemen voor het nieuwe jaar.

De lezer schrijft ... Onflatteus, die foto! Was er geen sympathiekere foto van minister Cora van Nieuwenhuizen (19/11)? Als je iemand zo weinig charmant laat zien, leest de tekst ook niet meer objectief. Vooral vrouwen zijn makkelijk onflatteus te portretteren. Met een pak en overhemd komt iemand altijd wel weg. Sayone Daan

... de krant antwoordt Dat had anders gekund - zoals bij mannen Ik zal de foto hier dan maar niet beschrijven. Nou ja, het was een portret van de minister in rok boven de knie, wat ongemakkelijk voortstappend (en in het luchtledige, de foto was een ‘vrijstaande’ uitsnede uit een groter beeld). Online staat een andere foto. De foto hoorde bij een serie over de prestaties van de leden van het kabinet-Rutte III. Een aflevering later stapte minister Grapperhaus dapper lachend door het luchtledige – comfortabel in pak. De chef Fotoredactie is het met de briefschrijver eens: „Je kunt een portret niet zomaar vrijstaand maken uit een nieuwsfoto, dan mis je de context. Voor de laatste afleveringen hebben we portretfoto’s gebruikt.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 december 2020