Italiaanse politie ontmantelt mensensmokkelnetwerk: 19 verdachten

De Italiaanse politie heeft zaterdag verspreid over het land een actie uitgevoerd tegen een internationaal mensensmokkelnetwerk. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn negentien verdachten opgepakt die betrokken waren bij het illegaal vervoeren en faciliteren van smokkel van asielzoekers uit Afghanistan, Iran, Irak en Pakistan. Die mensen werden vanuit Italië verder naar Noord-Europese landen gebracht. De Polizia di Stato, de nationale politie, heeft beelden van een van de invallen gedeeld.

Het criminele netwerk werd ontdekt tijdens een onderzoek dat in 2018 in Sicilië werd begonnen. Daar deden aanklagers onderzoek naar een tiental boten die aanmeerden met migranten aan boord. Maar anders dan meestal het geval is, kwamen deze vaartuigen niet direct vanaf de Libische kust. De medewerkers van het clandestiene netwerk zorgden voor gestolen of gehuurde boten om de mensen van Turkije en Griekenland naar Italië te vervoeren. Ook in het noorden van het land, zoals in de steden Turijn en Milaan, zaten betrokkenen die mensen de grens over smokkelden.

In Bari, een havenstad aan de Adriatische kust, zijn valse documenten aangetroffen, zoals verblijfs- en werkvergunningen. Bij de operatie zijn verder in totaal zeventien telefoons, vier laptops en zo’n 25.000 euro aan contact geld in beslag genomen.

Uit het politieonderzoek is gebleken dat schippers die tegen betaling mensen overbrachten ongeveer 800 euro per oversteek kregen. De migranten moesten de smokkelaars ongeveer 6.000 euro betalen voor hun ‘reis’. Volgens de politie vormde de bij de actie ontmantelde groep in Italië een „essentiële schakel” in de internationale mensensmokkel en onderhielden de verdachten „banden met criminele groepen in Turkije en Griekenland”.