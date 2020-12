Hooggerechtshof Iran kijkt opnieuw naar zaak ter dood veroordeelde mannen

Het Iraanse hooggerechtshof buigt zich opnieuw over de zaak van drie ter dood veroordeelde jonge mannen. Dat heeft het hof zaterdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. De mannen werden veroordeeld voor deelname aan demonstraties tegen verhoogde brandstofprijzen in november vorig jaar. Hun vonnissen leidden tot online protest, omdat bekentenissen verkregen zouden zijn na martelingen. „Een verzoek om de zaak van de drie terdoodveroordeelden opnieuw te bekijken is ingewilligd”, aldus het hooggerechtshof. Een ander tribunaal zal de zaak herzien.

De twintigers Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi werden in januari veroordeeld wegens „deelname aan vandalisme en brandstichting met de bedoeling een confrontatie aan te gaan en oorlog te voeren met de Islamitische Republiek Iran”. Tijdens hun verhoren zouden ze onder meer ondersteboven zijn gehangen, zijn geslagen en zouden ze elektrische schokken hebben gekregen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelde dat het ging om een „bijzonder oneerlijk proces”.

Analisten legden de doodvonnissen uit als een poging om de Iraanse bevolking te intimideren, een middel waarvan Iraanse autoriteiten vaker gebruikmaken. Het leidde ditmaal tot digitaal protest. Op Twitter werd de hashtag #do_not_execute gedeeld. Binnen en buiten Iran klikten zeker vijf miljoen mensen die en ook de Farsi-vertaling aan. Meerdere bekende Iraniërs en enkele liberale politici spraken zich tegen de executies uit. „Niets schokt en verzwakt de fundamenten van de regering zozeer als het laten vloeien van het bloed van onschuldige mensen”, schreef de hervormingsgezinde politicus Mostafa Tajzadeh daarover op Twitter.

