Rusland opent vandaag tientallen vaccinatieposten

Rusland begint vandaag met het grootschalig inenten van burgers. Volwassenen van hooguit zestig jaar oud voor wie besmetting met het virus een hoog risico vormt kunnen vanaf zaterdag terecht in een van zeventig centra in de hoofdstad Moskou. Ze krijgen daar het middel Sputnik V, hoewel het onderzoek daarnaar nog niet helemaal is afgerond.

Een vaccinatie met Sputnik V vereist twee prikjes. De kosten worden betaald door de overheid. De Russische burgemeester Sergej Sobjanin stelt dat zich in de eerste vijf uur al vijfduizend mensen hadden aangemeld voor een inenting. Kirill Dmitriëv, de topman van het investeringsfonds dat aan het vaccin heeft meebetaald, zei in een interview met de BBC te verwachten dat in heel het land deze maand zo’n twee miljoen mensen zullen worden ingeënt.

Rusland keurde Sputnik V al in een vroeg stadium goed. Terwijl het onderzoek nog liep, concludeerden de autoriteiten dat het middel effectief en veilig was en er begonnen kon worden met inenten. Zo’n 100.000 mensen zouden het vaccin al toegediend hebben gekregen. Het tempo waarin het vaccin de onderzoeken heeft doorlopen en de manier waarop onderzoeksfases zijn samengevoegd, baren deskundigen zorgen. Gevreesd wordt dat de snelheid ten koste gaat van de zorgvuldigheid.