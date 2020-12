Capsule van Japanse ruimtesonde heeft succesvolle landing

Een capsule van de Hayabusa-2, een Japanse ruimtesonde die sinds 2014 in werking is, is zaterdag succesvol naar de Aarde teruggekeerd - met aan boord onderzoekmateriaal dat werd verzameld op een asteroïde. Volgens de nationale ruimteorganisatie JAXA is de capsule goed afgescheiden en door de atmosfeer van de aarde gekomen. De capsule kwam neer bij Woomera, in Australië.

De Hayasuba-2 bereikte twee jaar geleden de planetoïde 162173 Ryugu, waar bodemmateriaal werd verzameld. Er werden onder meer monsters genomen van stof en materiaal dat loskwam bij de landing van de sonde op de planetoïde, die zo’n 300 miljoen kilometer van onze planeet verwijderd is. Een jaar geleden werd begonnen met het plannen van de terugreis van deze stalen, in een aparte container. Die werd in een capsule met hitteschilden teruggestuurd. De terugkeer, een zogeheten ‘sample-return mission‘, is een gezamenlijk project van het Japanse ruimteagentschap JAXA en de Australische ruimteorganisatie.

Via een livestream was laat zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) te volgen hoe de capsule de atmosfeer naderde. Op het moment dat het object daar doorheen kwam, vielen de hitteschilden af en werd met een parachute de snelheid geremd. Er klonk luid applaus uit de Japanse controlekamer toen een vuurbol te zien: het precieze moment dat de capsule in de atmosfeer kwam. „We zijn tot nu toe succesvol geweest en als we het laatste deel van deze missie vervullen en de capsule kunnen ophalen, is alles perfect geweest.”

Capsule terugvinden

Waar de capsule precies terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Het object zendt een radiosignaal uit waarmee het kan worden teruggevonden in de Australische outback; een klusje voor de Australiërs, die daarvoor zaterdagavond een helikopter hebben ingezet. In een persbericht van de betrokken organisaties dat zij eerder over de onderzoeksmissie publiceerden, wordt het Hayabusa-2-project omschreven als een „symbool van internationale samenwerking en van het beslechten van zware tijden en de crises veroorzaakt door de pandemie”.

De opgehaalde capsule wordt later overgebracht naar Japan, waar de stalen als eerste worden onderzocht. Wat voor materiaal precies is meegenomen, bijvoorbeeld organisch materiaal, of hoeveel, moet dan ook duidelijk worden. De sonde Hayabura-2 bevindt zich overigens nog in de ruimte: het maakte foto’s van de landing van deze sonde en is naar twee andere asteroïden gestuurd.

Piloten van het Australische agentschap kregen een briefing over de terug te vinden capsule: