Arne Slot per direct weg als trainer van AZ

AZ heeft trainer Arne Slot per direct weggestuurd. Zaterdagochtend is besloten dat de coach zondag al niet meer aan het veld zal staan bij de wedstrijd tegen FC Groningen. Directeur voetbalzaken van AZ, Max Huiberts, zegt in een verklaring dat de club iemand wil „die volledig gefocust is op AZ”. Rond Slot gaat het gerucht dat hij in onderhandeling is met Feyenoord.

In de verklaring die AZ zaterdag naar buiten bracht, wordt Feyenoord niet bij naam genoemd. Wel schrijft de club „naar aanleiding van de eerdere berichtgeving” met de inmiddels ex-trainer in gesprek te zijn gegaan. Volgens AD en de NOS had Slot de clubleiding niet geïnformeerd dat hij bezig was met onderhandelingen in De Kuip. Het besluit om de samenwerking met Slot te beëindigen, is genomen door de clubleiding. Pascal Jansen volgt hem op met Robert Franssen als assistent.

Dick Advocaat maakte deze week bekend dat hij Feyenoord aan het eind van dit seizoen zal verlaten. Slot zou volgens de geruchten favoriet zijn om Advocaat op te volgen, maar dat is nog alleszins onzeker.

Verdiensten

De 42-jarge Slot kwam als speler tussen 1995 en 2013 vooral in actie voor FC (en later PEC) Zwolle. Ook speelde hij bij NAC Breda en Sparta. AZ was de eerste club waar Slot hoofdtrainer werd. Eerder was hij respectievelijk jeugd- en assistent-trainer bij PEC Zwolle en Cambuur. Bij AZ begon hij ook als assistent, maar kreeg hij vorig jaar de kans om John van de Brom op te volgen als hoofdtrainer.

Over Slots verdiensten als coach toonde AZ zich deze week nog tevreden. De ploeg staat er dan ook goed voor. Hoewel het seizoen wat haperend begon, heeft AZ de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie gewonnen - goed voor een zevende plaats in het klassement. In de Europa League speelde het team in eigen huis donderdag 1-1 gelijk tegen Napoli. Winst op het Kroatische Rijeka is genoeg om Europees te overwinteren.