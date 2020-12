Zo leuk is werken met dieren

Anja van der Wagt (56) en haar man Faas hebben een alpacafokkerij in Bollaarsdijk, even buiten Brielle. Dat begon met acht alpaca’s, 2,7 hectare grasland en een hobby waar „we geld bij moesten leggen”. Intussen is het uitgegroeid tot een kleinschalige fokkerij die ook wandelingen organiseert. Wandelen met alpaca’s is sinds de coronacrisis – „alles is buiten” – alleen maar populairder geworden. Anja van der Wagt loopt met een alpaca voorop. De andere deelnemers volgen – dat is althans de bedoeling. Want alpaca’s zijn „krankzinnig eigenwijs”, zegt Van der Wagt. „Soms gaat er één ergens liggen, of uitgebreid staan eten.” Het zorgt altijd voor hilariteit. Wat men het leukst vindt? „Ze zijn superzacht.”

Foto: David van Dam