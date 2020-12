Zo gaat de verkiezingstijd/strijd eruitzien

Deze week bespreken we samen met Rik Rutten en Rik Wassens de praktische kant van de Tweede Kamerverkiezingen. Want die zijn er al over drieënhalve maand. Grote kans dat het coronavirus er dan ook nog is, dus Nederland moet anders stemmen én Den Haag anders campagnevoeren dan we gewend zijn. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken werd in de afgelopen maanden nagedacht over hoe die stemweek in maart er uit komt te zien.

In deze Haagse Zaken hoor je wat dat denkproces heeft opgeleverd én over de aanloop naar maart. Want door corona kunnen politieke partijen ook niet de campagne voeren die ze zouden willen voeren. Je hoort hoeveel geld partijen in online advertenties stoppen, wie ze belangrijk vinden én naar welke andere mediavormen er gegrepen wordt in de aankomende campagne.

De bibliotheek met facebookadvertenties is hier te vinden.