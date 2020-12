Wetsvoorstel: tien jaar geen huisdier voor dierenmishandelaars

Het kabinet wil rechters de mogelijkheid geven een ‘houdverbod’ van tien jaar op te leggen aan mensen die zijn veroordeeld voor dierenmishandeling. Zo’n houdverbod kan inhouden dat iemand geen of minder dieren mag bezitten, of dat het verboden wordt een bepaalde diersoort te bezitten. Dat maakten de ministeries van Justitie en Veiligheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag bekend, nadat de ministerraad akkoord ging met een wetsvoorstel.

Naast het verbod een dier te hebben, moet de rechter daders ook een gebiedsverbod op kunnen leggen voor plekken waar dieren gehouden worden. Volgens het ministerie zijn er „tientallen zaken bekend waarin dieren zijn mishandeld of gedood in stallen, weiden en op kinderboerderijen.” Ook staat in het wetsvoorstel dat hondeneigenaren zwaarder bestraft kunnen worden bij bijtincidenten: de maximumstraf moet van zes naar twaalf maanden cel.

Het wetsvoorstel, waar sinds 2018 aan is gewerkt, wordt nu aangeboden bij de Raad van State. Die gaat kijken of het voorstel in deze vorm uitvoerbaar is. Daarna stemmen de Tweede en Eerste Kamer erover.