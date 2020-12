Verwar oprecht beleden godsdienst niet met hysterie

Binnen het bestek van een week is minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) in opspraak geraakt wegens zijn steun aan gereformeerde scholen die homoseksualiteit afkeuren en werd fractievoorzitter Azarkan van Denk door CDA-Kamerlid Van Toorenburg als „ziek” betiteld, omdat hij niet lang na de moord op de Franse leraar Samuel Paty de Tweede Kamer middels een petitie verzocht het afbeelden van de profeet Mohammed strafbaar te stellen.

In beide gevallen betrof de commotie religieuze opvattingen die in strijd zouden zijn met de vrijheid en gelijkheid van individuen als grondwaarde van onze samenleving: in onze religieus neutrale staat zou geen plaats zijn voor dit soort achterhaalde denkwijzen. Maar als dat zo is, hoeveel ruimte is er dan in Nederland om serieus een godsdienst aan te hangen?

Tegen deze achtergrond is het bijzonder dat voor dit schooljaar de eindexamenstof voor het vak oud-Grieks bestaat uit de Bacchae van de tragediedichter Euripides (ca. 480 - 406 v.Chr.). De god Dionysos maakt in deze tragedie namelijk korte metten met Pentheus, koning van Thebe, die zijn goddelijkheid weigert te erkennen. Pentheus beschouwt de uitbundige cultus van de god als een ondermijning van de goede zeden en de openbare orde. Hij ziet zijn neef Dionysos niet als de zoon van Zeus die hij is, maar als een charlatan die vooral de vrouwtjes het hoofd op hol brengt en rare dingen laat doen in het donker. Wat zijn neef met zich meebrengt, is in Pentheus’ seculiere optiek een brutale aanval op het nuchtere normaal doen dat hij voorstaat, als een vorm van godsdienstige hysterie die met wortel en tak moet worden uitgeroeid.

Maar het is Pentheus zelf die in het stuk op een gruwelijke manier aan zijn einde komt. Zijn opa Kadmos maakt er dan wel bezwaar tegen dat een god zo agressief tegen stervelingen optreedt, maar hij erkent ook dat Pentheus zijn ondergang aan zijn eigen onbuigzaamheid en zelfoverschatting te wijten heeft.

Wie heeft de waarheid in pacht?

Wat heeft dit met minister Slob of Denk-voorzitter Azarkan te maken, zult u zeggen. Wil schrijfster dezes soms beweren dat de god van moslims of gereformeerden onze vrije manier van leven zal komen wegvagen?

Dat zou ik niet durven, maar ik vrees wel dat wij, net als Pentheus, vastlopen in onze eigen geborneerdheid als we onze opvattingen zo absoluut stellen dat we andere perspectieven per definitie als primitief of minderwaardig buitenspel zetten.

Wie van ons heeft de waarheid in pacht over wie wij zijn, wat deze werkelijkheid is en wat ons daarin te doen staat? We kunnen daar overtuigingen over hebben en die kunnen meer of minder diepgaand doordacht zijn. Maar aan het einde van de rit staan we allemaal voor de poort van de dood en wat daarachter ligt, weet niemand. De opvatting dat wij na onze dood ‘gewoon’ vergaan tot compost is daarom net zo goed een geloofsovertuiging als het geloof in reïncarnatie of een al dan niet eeuwig leven bij God.

Bij gevolg is ook wat wij vóór die dood beleven principieel raadselachtig – voor ons allemaal.

Het ligt in onze aard om dit raadsel te articuleren en te duiden: juist onze huidige grondwaarden van zelfbeschikkingsrecht en vrijheid van meningsuiting zijn op de zwarte bladzijden van onze geschiedenis veroverde verworvenheden, die wij met recht het verdedigen waard achten. Maar daarmee zijn het geen absolute of alleenzaligmakende waarheden. Ze vormen een gedeelde opvatting, ze zijn geen feiten. En juist déze opvatting belandt in een wrange paradox wanneer ze andere perspectieven autocratisch het zwijgen oplegt.

Confrontatie met de duisternis

Om even terug te gaan naar Euripides: wie deze god Dionysos is die de koning van Thebe zo bruut aan zijn einde laat komen, valt niet zomaar eenduidig te zeggen. Het ziet er naar uit dat Euripides, een in zekere zin ‘verlichte’ Atheense intellectueel, de god meer als een inwendig opererende macht beschouwt dan als een antropomorfe, uitwendige verschijning. De ongezonde nieuwsgierigheid van Pentheus voor wat de vrouwen allemaal uitspoken in het donker geeft dit personage voor ons gevoel zelfs iets Freudiaans: zijn voortvarende onderdrukking van alle ‘irrationele’ aspecten van mens en samenleving maakt de duistere verlangens van zijn ziel des te onbeheerster.

Euripides’ Dionysos is een macht die, net als de wijn die zijn handelsmerk is, de geest benevelt en irrationele krachten en verlangens losmaakt.

In en door hem worden tegenstellingen en zelfs natuurwetten opgeheven, zodat het ondenkbare werkelijk wordt. Hij is als de stromende, bezielende kracht van het leven zelf. Wie hem weerstreeft wordt weggevaagd, veroordeeld tot een fatale confrontatie met de duisternis in het eigen hart, zoals dat – vele eeuwen later – de ivoorhandelaar Kurtz overkomt in Joseph Conrads novelle Heart of Darkness (1899).

Wie hem aanvaardt, wordt in zijn ‘enthousiasme’ even buiten de normale menselijke orde getild om vervolgens terug te keren in het gareel, gelouterd door het besef dat de regels daarvan betrekkelijk zijn – meer of minder oprechte pogingen om de complexiteit van ons bestaan in een ‘werkbare’ vorm te gieten.

Grondrechten van vrije burgers

Hierop voortbordurend kunnen wij volhouden dat onze wet- en regelgeving, gebaseerd op de vrijheid en gelijkheid van alle burgers, een bij uitstek rechtvaardig ‘gareel’ biedt.

Maar juist een samenleving met zo’n fundament moet dan wel ruimte bieden aan onderling strijdige opvattingen en levensovertuigingen. Juist haar burgers moeten vrij mogen zijn in hun denken, zolang ze in hun handelen de ander in zijn waarde laten.

Het vermoorden of bedreigen van leraren, dan wel het mishandelen of uitschelden van homoseksuelen is binnen dit ‘gareel’ uiteraard ontoelaatbaar. Maar het aanbieden van een petitie om de heiligheid van de eigen profeet te verdedigen of het onderschrijven van de overtuiging dat de eigen god een homoseksuele levenswijze afkeurt – zijn dat geen grondrechten van vrije burgers in een vrije samenleving?

Het willen verbieden van dit soort vrijheden is geen teken van een neutrale of superieure denkwijze maar komt, net als bij Pentheus, voort uit een autocratisch verkrampt zijn in het eigen gelijk. Dat soort verkramping leidt al snel tot repressie en blokkeert een vreedzame uitwisseling van standpunten, met alle gevolgen voor de vrijheid van dien.

De keuze voor de ‘Bacchae’ als eindexamenonderwerp heeft in het licht van deze maatschappelijke tendens een indrukwekkende actualiteitswaarde. Je zou er haast de hand van een god in zien.