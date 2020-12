Van kettingroker tot marathonloper met olympische ambitie

Björn Koreman (29) was zo’n jongen die door het leven banjerde in de overtuiging dat de tijd op hem geen grip had, omdat geen van zijn keuzes of gedragingen tot grote gevolgen hadden geleid en hij niet getekend was door ook maar de geringste vorm van tegenslag.

De horecastudie die hij deed ging hem zo makkelijk af dat hij het zich kon permitteren om van donderdag tot en met zondag in de kroeg te hangen – De Praktijk in Geertruidenberg, De Kelder in Hank, en daarna door tot de haan kraaide in discotheek Oscars te Raamsdonksveer. Voor de gezelligheid, maar ook om een baldadigheid te activeren die hem van nature vreemd is, zodat hij mee kon in het tempo van zijn vrienden. Terugblikkend voelt het alsof hij over een vage kennis spreekt.

Björn dronk veel en rookte nog meer. De grootste verpakking van het merk L&M, 28 stuks, ging er dagelijks makkelijk doorheen. Dat had hij niet van een vreemde. Vader Thom hield het al 32 jaar vol tot zijn werkgever hem hielp te stoppen.

Omdat volhouden met een doel voor ogen makkelijker gaat, schreef Thom zich in 2011 met een team collega’s in voor de Singelloop van Breda, de tien kilometer. Toen Björn dat hoorde, wilde hij ook meedoen. Hij zou de vijf doen en verscheen aan de start in een handbalbroek en een hemd. Met zwarte longen werd hij zestigste van de 3.500 deelnemers.

Twintig minuten over vijf kilometer is onvoorstelbaar voor een kettingrokende kroegtijger wiens aangeboren duurvermogen als hoekspeler van de Brabantse handbalselectie nauwelijks aan het licht kwam. Zijn zus Deborah had hem die zomer hardlopend te kijk gezet. Björn klaagde over spierpijn en ademhalingsproblemen.

Het had iets in hem wakker geschud. Er moest meer in zijn lichaam zitten. De alcohol liet hij per direct en voorgoed staan. Het bepaalde jarenlang het ritme van zijn leven.

Roken daarentegen bleef hij onverminderd doen, ook toen hij trainde bij de bekende loopgroep van oud-olympiër Greg van Hest in Tilburg. Björn werkte in het hotelwezen, waar de werkdruk hoog was en de sigaret een vluchtheuvel.

Ademen door een rooster

In 2012 vertrok hij voor een stage naar het Oostenrijkse Seefeld, waar hij werkte, rookte en trainde. Terug in Brabant liep hij op de vijf kilometer 17.51, twee minuten sneller dan zijn beste tijd. Onderweg had hij last van slijm in zijn keel en het was alsof hij door een rooster ademde. Na de finish had Björn ook daar genoeg van. Hij rookte de vijftien sigaretten die nog in zijn pakje zaten op en kapte ermee. Toen ging het snel.

Bevrijd van teer en nicotine loopt Björn 15 minuut 50 seconden over vijf kilometer. Zijn vrienden uit de kroeg ruilt hij in voor hardloopmaatjes. Op de tien gaat hij naar 33 minuten. Wat opvalt is dat Björn het tempo dat hij op de vijf kilometer loopt langer kan volhouden. Zijn vader verslikt zich in zijn kauwgom als hij in Eindhoven langs de kant staat en hij Björn op de halve marathon na 1.14 uur ziet finishen, een kwartier sneller dan verwacht.

In 2016 stapt hij over naar Bram Wassenaar, een trainer uit Leiden die Kamiel Maase naar de top hielp. Zijn schema’s worden opgeschroefd, eerst naar 100 kilometer per week, inmiddels zit hij op bijna het dubbele. De halve marathon gaat van 1.09 naar 1.06. Hij eindigt als zevende op het NK halve marathon en mag op de foto met Michel Butter, de marathonloper die tot 1.02 uur in staat is op de halve afstand, aan een gemiddelde van meer dan twintig kilometer per uur. Björn denkt dat zulke snelheden niet voor hem zijn weggelegd. Misschien is dat ook te veel gevraagd naast zijn fulltime baan als accountmanager, waarvoor hij weken van vijftig uur maakt en per jaar zeventigduizend kilometer rijdt.

Maar tijdens de coronaperiode heeft Björn meer tijd. Hij levert aan horecaondernemingen en die branche ligt stil. Daardoor kan hij trainingen vrijuit in delen en meer rust pakken. Begin november loopt hij een halve marathon in Dresden en schiet hij uit zijn slof. Met 1.02,44 is hij de snelste Nederlander van het jaar op de halve marathon. Als amateur nog wel. Maar belangrijker: de olympische marathonlimiet voor Tokio van 2.11,30 komt binnen handbereik.

Bericht uit Polen

Het plan is om tijdens een marathon met een sterk veld een poging te doen, als die wordt georganiseerd. Want door corona blijven weinig wedstrijden over. Björn heeft geprobeerd zich in te schrijven voor de marathon van Valencia, komende zondag, maar die zat in april al vol. Zelfs voor lopers van zijn kaliber maakt de organisatie geen uitzondering. Hij liep pas één marathon in zijn carrière, die van Eindhoven, vorig jaar. Met wind en warmte bleef hij op 2.17 steken. Hij is ervan overtuigd dat hij harder kan.

Anderhalve week geleden krijgt hij bericht uit Olesno, Polen, niet ver van de Tsjechische grens. Voor lopers die in Valencia niet kunnen starten organiseert men daar een marathon op een afgesloten circuit. Er is een groep atleten uit Frankrijk, Duitsland en zelfs Argentinië die net als Björn de olympische eis wil halen. Hij weet wat hem te doen staat: 42,195 keer een kilometer in 3.07 minuut.

Toeschouwer met peuk

Björn moet lachen als hij denkt aan het leven dat hij leidt. Onwerkelijk is het dat zijn lichaam, verrookt en verdronken in de eerste twintig jaar, tot dit soort dingen in staat is. Hij stuurt een foto van zichzelf uit augustus 2012. In het weekend van de twaalfde reist hij met zijn zwager naar Londen om te kijken naar de olympische marathon. Een bleke jongeman met vet haar, wallen onder de ogen en een peuk in de rechterhand lacht in de camera. Het staat er zes rijen dik met opgewonden volk. De sfeer is magisch. Björn belooft zichzelf een marathon in Londen, ooit.

Nu, acht jaar later, staat hij op het punt zich voor Tokio te plaatsen. Niet als toeschouwer, maar als hoofdrolspeler. Maar dan gaat de telefoon.

Polen verscherpt de coronamaatregelen en de wedstrijd in Olesno laat geen buitenlandse lopers toe. Zelfs de atleet uit Argentinië moet onverrichter zaken terug. Even zakt de grond onder Björns voeten weg. Daags na het nieuws kan hij het niet opbrengen te trainen. Hij loopt al sinds de zomer elke dag 25 kilometer, verkeert in topvorm, maar kan die niet verzilveren.

Zijn laatste strohalm is Wenen. Daar wordt volgend weekend het nationaal kampioenschap marathon gehouden. Björn probeert er buiten mededinging deel te nemen. Daarover hoort hij maandag meer. Lukt dat niet, dan richt hij zich op 2021. Alsof de tijd op hem geen grip heeft.