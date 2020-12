Twintig jaar cel en tbs voor ‘brandmoord’ in Breda

Janie H. (52), die zijn voormalige zakenpartner Ger van Zundert (49) vorig jaar fataal verwondde door hem in brand te steken, is vrijdag veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Breda acht moord bewezen. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Na de aanval wees Van Zundert H. aan als verdachte. Die laatste ontkent dit en stelt dat Van Zundert hem in een kwaad daglicht wilde stellen vanwege een zakelijk conflict. De rechters zien echter wel degelijk voldoende bewijs dat H. het slachtoffer „op een gruwelijke wijze heeft vermoord”. Ze rekenen het H. zwaar aan dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven en ook geen verantwoordelijk heeft genomen voor zijn handelen. De rechters hekelen bovendien zijn „zelfmedelijden” en zijn „stellige overtuiging slachtoffer te zijn in deze zaak”.

H. liep op 8 april 2019 met twee anderen de garage van Van Zundert binnen. De mannen hadden vooraf een afspraak gemaakt om auto-onderdelen te kopen. In plaats daarvan werd Van Zundert echter direct door twee medeverdachten mishandeld en vastgebonden op een stoel. H. besprenkelde de zaakhouder vervolgens met benzine en hield er een vlam bij. Van Zundert vloog in brand, maar wist zichzelf wonderwel los te maken en de overburen te alarmeren. Zijn verwondingen bleken zo ernstig dat hij de volgende dag in het ziekenhuis overleed.

‘Vrijwel onherkenbaar’

Volgens de rechters was Van Zundert voor zijn nabestaanden „vrijwel onherkenbaar”; 85 procent van zijn lichaam was verbrand. Zijn zoon kon hem in het ziekenhuis slechts herkennen aan zijn stem. „Een sadistische daad”, omschreef de officier van justitie eerder het handelen van de hoofdverdachte.

Mede door zijn gebrek aan zelfinzicht maakt dat het volgens de rechters onverantwoord is om H. na zijn gevangenisstraf onbehandeld, zonder tbs, terug te laten keren in de maatschappij. „Alles afwegend vindt de rechtbank dat de eis van de officier van justitie recht doet aan de ernst van het feit en de persoon van de verdachte.” Naar de twee medeverdachten loopt nog een strafrechtelijk onderzoek.