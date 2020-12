Twee keer halfnaakt

Die éne ontdekking was al groot nieuws: in Nederland was vorige maand voor het eerst een halfnaaktslak aangetroffen.

Naam: grote en kleine mutsnaaktslak Wetenschappelijke naam:Daudebardia rufa en Daudebardia brevipes Leefplek: Zuid-Limburg, bergachtig gebied in Duitsland en Midden-Europa Uiterlijk: tot 20 mm lang, blauwgrijze rug. Huisje tot 5 mm (bij D. brevipes kleiner) lichtbruin of groengeel Eet: slakjes, wormen en insectenlarven Opvallend: volgens Nature Today lijkt het huisje van D. rufa op een baseball-cap. Dat van D. brevipes is afgerond.

Een naaktslak met een piepklein huisje op zijn rug. Het bleek te gaan om de soort Daudebardia rufa, de grote mutsnaaktslak.

Maar nu blijkt Nederland maar liefst twee halfnaaktslakkensoorten rijker. Want na die ene vondst ontdekten slakkenkenners op de vindplaats in Zuid-Limburg meer halfnaaktslakken: levende exemplaren, maar ook lege huisjes. Het gekke was dat sommige van die huisjes afweken van de rest. Nadere inspectie wees uit dat ze toebehoorden aan de soort Daudebardia brevipes, de kleine mutsnaaktslak: een andere halfnaaktslakkensoort, met een meer gedrongen postuur en een nog kleiner, doorschijnend schelpje.