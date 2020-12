Theaters dicht dan kerken ook

Als maatregel ter bestrijding van het coronavirus stelde het kabinet onder andere een beperking tot dertig personen in voor bezoek aan theater- en muziekvoorstellingen. Gebedshuizen zijn daarvan op grond van de godsdienstvrijheid uitgezonderd. Cabaretier Youp van ’t Hek heeft ertoe opgeroepen ook een uitzondering te maken voor zijn Oudejaarsconference. Premier Mark Rutte (VVD) heeft die gedachte afgewezen. Van ’t Hek verzet zich tegen de uitzonderingspositie voor gebedshuizen. De conservatieve predikant Henk-Jan Prosman is juist voorvechter van die uitzonderingspositie. Van ’t Hek en Prosman twisten per e-mail over de stelling: de uitzonderingspositie voor gebedshuizen in het coronabeleid is terecht.

Youp van ’t Hek is Y. van ’t H., Henk-Jan Prosman is H.-J. P.

H.-J.P: „De mondkapplicht. Alles in mij gruwt van zoveel staatsgezag en zoveel gezichtsverlies. Ik ben blij er hier in de kerk nog enigszins van gevrijwaard te blijven; het zingen is ons al praktisch onmogelijk gemaakt. Door de uitzonderingsregel hoef ik zondag tenminste niet voor uitdrukkingsloze, gemaskerde gezichten te spreken. Houden zo. Klaag niet de vrijheid van de kerken aan, maar een overheid die burgers in het theater, het klaslokaal en de huiskamer op de huid zit.”

Y. van ’t H.: „Dit wordt al meteen geen twistgesprek meer. Van mij mogen de kerken wijd open, maar het is onzin om de theaters dicht te houden. Zeker in de schaduw van de Eftelingen, tuincentra, IKEA’s en Koopgoten. Waarom een kerk wel en een theater niet? Wanneer is iets kerk en wanneer theater? Er zijn mensen die mij meer geloven dan een dominee. En het gaat niet om mijn cabaretje, maar om alle theaters. Alle culturele instellingen. Waarom in een kerk geen mondkapje terwijl ze met veel consumptie psalmen spreaden?”

Henk-Jan Prosman is hervormd predikant in Nieuwkoop.

H.-J.P.: „Scheiding van kerk en staat. Ze gaan er gewoon niet over. Andere sectoren van de samenleving komen er nu pas achter dat de overheid niet alleen een subsidieverstrekker is, maar zich ook tegen je kan keren. Als je dan zegt dat voor iedereen dezelfde maatregelen moeten gelden, betekent dat alleen maar dat iedereen in gelijke mate genaaid moet worden door de overheid. En geloof me, dat zullen Rutte en De Jonge graag doen!”

Y. van ’t H.: „Als de overheid in verband met ieders gezondheid besluit dat we niet met meer dan dertig mensen bij elkaar mogen komen, begrijp ik de uitzondering van de kerken niet. Houdt God het virus tegen? Welke God? Allah? Oelikoeli? Wanneer ben je een kerk en wie bepaalt dat? Waar staat dat genoteerd? Je had ooit op de Wallen de Satanskerk. Daar werd uitgebreid de liefde bedreven. Je hebt de nooit erkende kerk van het Vliegende Spaghettimonster. Uw God is toch ook een uit angst geboren verzinsel?”

H.-J.P.: „Mijn voorstel is: neem de kerken als voorbeeld en kom op voor je eigen vrijheid. Maar wat horen we uit de kunst- en cultuursector? Ze mogen hun bezwaren laten horen aan de praattafels van de NPO. Diezelfde tafels waaraan mensen uit die sector die echt kritiek hebben op de maatregelen vakkundig worden afgemaakt. Rare tijd waarin ik als predikant soms meer sympathie heb voor Famke Louise en Lange Frans dan voor veel kerkgangers.”

Youp van ‘t Hek is cabaretier en columnist bij NRC.

Y. van ’t H.: „Dus Lange Frans mag in uw kerk rappen? En is Youpie als gastpredikant op Oudejaarsavond een optie? Vraag ik aan Famke Louise om de grappen uit te leggen. Nogmaals: ik ben voor ieders vrijheid, zeker die van godsdienst, maar ik begrijp niks van het onderscheid. Geestig als je dood bent en je komt er achter dat God niet bestaat. Hebben we samen voor niks zitten soebatten! Ieder zijn theater in het leven! U de kerk en ik Carré!”

H.-J.P.: „Ik kan u verzekeren dat angst maar een geringe rol speelt voor de gemiddelde gelovige. Zonder nu op mijn beurt het coronavirus ‘een uit angst geboren verzinsel’ te noemen, zie ik wel veel mensen bang zijn en bang gemaakt worden voor een gezondheidscrisis die bedenkelijke proporties heeft aangenomen. Wat zoeken mensen in theaters en kerken? Bevrijding, een andere werkelijkheid, hoe illusoir soms ook, waar niet de angst regeert. Mondmaskers, waarvan de effectiviteit niet bewezen is, dienen vooral om ons voortdurend op de aanwezigheid van het gevaar te wijzen. Geen maskers in de kerk dus en wat mij betreft ook niet in het theater.”

Y. van ’t H.: „We komen er niet uit. Niemand kan mij uitleggen waarom er dingen in de kerk wel mogen die in het theater gevaarlijk zouden zijn. Om het kerkelijk te houden: gelijke monniken gelijke kappen! En dat geldt voor iedereen. Dus theaters dicht? Dan de rest ook. God zelf snapt er in elk geval niks van. Hoe ik dat weet? Ik ben God. Maar hou dat alsjeblieft stil!”

H.-J.P: „We komen er niet uit omdat u het niet over de staat wilt hebben, denk ik. Ik vind het überhaupt niet vanzelfsprekend dat de staat mij dingen kan verbieden en verplichten. De staat heeft gewoon geen bevoegdheid in de kerk, mag ook niet zomaar achter de voordeur komen of ons vertellen hoe we onze kinderen moeten opvoeden (vrijheid van onderwijs). En als het zo doorgaat, krijgt de staat straks ook de beschikking over je lichaam (vaccinatieplicht). En denk ook eens aan de vrijheid van ondernemen: het wordt mensen gewoon verboden om in hun levensonderhoud te voorzien.

De ironie is dat al die seculiere PvdA’ers en D66’ers, die in de jaren zestig de mond vol hadden over vrijheid en revolutie, nu allemaal aan de staat vastzitten en zich dus ook laten muilkorven. Die mensen in Staphorst en Urk zijn de echte revolutionairen omdat die gewoon fuck off tegen de staat zeggen en hun eigen zaakjes regelen. En wat stelt u daar nu tegenover? Als je ons muilkorft, moet je dat bij hen ook doen. Nou, veel succes ermee. En dan kunt u wel weer die achterlijke christenen op de korrel nemen, als u dat oplucht, maar het probleem blijft. Ik hoop dat u De Jonge, Rutte en Ollongren er flink van langs geeft in uw shows, want die hebben u bij de kloten en niet een kerk of religie.”

Y. van ’t H.: „Bij de kloten? Denkt u wel om uw taal, dominee? Dit keurt God echt niet goed, hoor. Natuurlijk wil ik het over de staat hebben. Ik vertrouw op de staat in tijden van een pandemie. Dat Rutte en consorten mij beschermen. Zonder uitzonderingen. Waarom krijgen jullie vrijstelling? Omdat jullie in voor mij rare dingen geloven. Dat is de kern. Geloof is fantasie. Geen wetenschap. Maar we komen er niet uit. We praten het wel een keer uit. U mag kiezen waar: bij mij in mijn kerk of bij u in uw theater!”