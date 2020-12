‘Supervergaderaar’ Helga Schmid mag de polarisatie binnen de OVSE te lijf gaan

Helga Schmid, de hoogste ambtenaar bij de Europese buitenlandse dienst, zei deze zomer tegen Politico: „Vrouwen zijn betere onderhandelaars.” Nu krijgt Schmid de kans om dit te bewijzen bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa in Wenen (OVSE). Vrijdag benoemden de 57 lidstaten van de OVSE de voormalige Duitse diplomate, die nauw betrokken was bij de totstandkoming van de nucleaire deal met Iran, tot nieuwe secretaris-generaal.

Met de benoeming van Schmid (59) en drie andere topbestuurders komt een eind aan een leiderschapscrisis die in juli ontstond. Toen werden de lidstaten het niet eens over de verlenging van de mandaten van de vier topbestuurders, onder wie de toenmalige Zwitserse secretaris-generaal. Ze vertrokken allevier. Sindsdien is de OVSE door hoge ambtenaren draaiende gehouden, en door Albanië, dat dit jaar voorzitter is.

Voor een organisatie die (sinds 1973) in Europa en delen van de voormalige Sovjet-Unie samenwerking moet bevorderen op militair, economisch, veiligheids- en mensenrechtengebied, was dit wel een handicap. Afgelopen maanden braken er conflicten uit in Wit-Rusland en tussen Armenië en Azerbeidzjan, over Nagorno-Karabach. Beide gebieden horen tot het terrein van de OVSE. Wellicht had de organisatie een belangrijker rol kunnen spelen als er een zware politieke top had gezeten die de telefoon kan grijpen om direct met ministers en presidenten te spreken.

Geen ijzer met handen breken

Tegelijkertijd kan de OVSE geen ijzer met handen breken, omdat lidstaten er oppermachtig zijn. Bij die nieuwe conflicten zijn bovendien lidstaten als Turkije en Rusland zelf betrokken. Zij wilden nog geen pottenkijkers. De OVSE is vaak een parkeerplaats voor problemen die de leden zelf niet kunnen oplossen, zoals in Oekraïne of Georgië, en op de Balkan.

Helga Schmid staat in Brussel bekend als onvermoeibare vergaderaar, die kan praten als Brugman. Als ze komende jaren het beste uit de OVSE wil halen, zal ze de hele diplomatieke trukendoos moeten meenemen naar Wenen. Ook van Zweden, dat Albanië als voorzitter aflost, wordt veel gevergd.

De OVSE is een van de weinige multilaterale organisaties waarin Europese landen, de VS en Canada nog aan tafel zitten met Rusland en een aantal voormalige Sovjetrepublieken. Tijdens de Koude Oorlog fungeerde de OVSE als brug tussen oost en west.

Na de val van de Muur was die brug minder nodig. Maar door de terugkeer van geopolitieke conflicten in en om Europa – zie ook de annexatie van de Krim en het neerhalen van de MH17 – staat de OVSE weer geregeld onder hoogspanning, zeker ook nu andere organisaties (de NAVO, de VN) verzwakken.

Behoefte aan conflictbeheersing

Niet alleen groeit de behoefte aan conflictbeheersing, bemiddeling en diplomatie, in de hele regio. Ook proberen OVSE-lidstaten intern regelmatig de koers of werkwijzen te veranderen of elkaar een hak te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om de publicatie van mensenrechtenrapporten en verslagen van verkiezingswaarnemers. OVSE-rapporten zijn gezaghebbend, omdat ze onafhankelijk zijn. Die onafhankelijkheid en transparantie staan onder druk. Rusland en sommige anderen willen onderzoek beperken, en alleen rapporten publiceren als alle landen erachter staan.

Ook de leiderschapscrisis was een voorbeeld van interne polarisatie. Sommige lidstaten vonden de top al jaren te westers. Nu zijn ze er voor het eerst in geslaagd „regionale spreiding” door te voeren: een voormalig minister en doorgewinterd diplomaat uit Kazachstan, Kairat Abdrakhmanov, wordt Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden, standplaats Den Haag. Een voormalige Italiaanse parlementariër, Matteo Mecacci, gaat het prestigieuze bureau voor Democratische Instellingen (ODIHR) in Warschau leiden. De Portugese staatssecretaris Maria Teresa Ribeiro wordt vertegenwoordiger voor de Mediavrijheid.

Tot dinsdag blokkeerde Hongarije, dat in de EU een veto uitsprak over de hele meerjarenbegroting, deze benoemingen. Het had een concurrent voor Helga Schmid in de race, die uiteindelijk een andere baan kreeg. Ook wilde Boedapest OVSE-waarnemers in Oekraïne dwingen om zich te buigen over recente politie-invallen bij de Hongaarse minderheid in dat land. Hetgeen geschiedde.