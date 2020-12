Straatverbod voor verdachten van rellen Urk

De tien verdachten die de afgelopen weken op Urk werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij rellen in het weekend, krijgen een ‘gedragsaanwijzing’. Dat houdt in dat ze de komende weekenden op vrijdag- en zaterdagavond niet de straat op mogen, zo heeft de gemeente Urk vrijdag bekendgemaakt. Ook geldt er op Urk een samenscholingsverbod voor meer dan vier personen.

De afgelopen weekenden was het herhaaldelijk onrustig op Urk. De onrust werd voornamelijk veroorzaakt door groepjes jongeren die brandstichtten en illegaal vuurwerk afstaken. Afgelopen zaterdagnacht werden bij de rellen tien mensen aangehouden. Of het dezelfde mensen betreft die de komende tijd ‘s weekends de straat niet op mogen, is niet bekend. De precieze rol van de verdachten bij de rellen wordt nog onderzocht met behulp van camerabeelden.

Vuurwerkverbod

Volgens Burgemeester Cees van den Bos vertoonde de „harde kern van relschoppers” crimineel gedrag. „Er is met flessen, stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Er stonden zelfs molotovcocktails klaar. Daar wil je als jongere toch niet bij horen?”, aldus Van den Bos. „Mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. Kinderen zijn angstig. Dit is Urk niet meer. Samen met ouders, scholen en kerken kunnen we het tij keren.” Hij vraagt inwoners van Urk ook meldingen te doen van de opslag van illegaal vuurwerk.

Dit jaar geldt rond de jaarwisseling een vuurwerkverbod, wat betekent dat het verkopen en afsteken van vuurwerk verboden is. Vrijdag is gemeente Alkmaar als eerste Nederlandse plaats begonnen met een vuurwerkinzamelactie, aldus persbureau ANP. „Om het onze hulpverleners het in deze moeilijke tijd niet nog moeilijker te maken, is alle vuurwerk verboden. Laat het dan ook niet in je schuur of onder je bed liggen. Het mag niet en is onveilig”, aldus waarnemend burgemeester Emile Roemer. „Kom je vuurwerk inleveren en draag bij aan een veilig en gezellig oud en nieuw voor iedereen.” Inwoners van Alkmaar kunnen op 11, 12, 18 en 19 december hun vuurwerk inleveren bij de gemeente.