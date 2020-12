Imam Yassin Elforkani vertrekt: ‘Mijn godsdienst wordt gekaapt door terroristen’

Het gesprek is nog geen vijf minuten aan de gang als Yassin Elforkani het te kwaad krijgt. Hij haalt diep adem en trommelt met zijn handen op zijn schoot. „Tja, emotie is ook kracht, zullen we maar zeggen.”

De reden dat hij stilvalt: zijn vertrek bij de Blauwe Moskee in Amsterdam. Na acht jaar stopt Elforkani (38) als hoofdimam en ook als voorzitter van het moskeebestuur. Die laatste plek zal worden ingenomen door een vrouw – om het progressieve karakter van zijn moskee te onderstrepen. Hij vertelt het niet zonder trots.

De Blauwe Moskee speelde de afgelopen jaren een voortrekkersrol in de islamitische gemeenschap in Nederland. Vanaf de opening in 2012 stond het godshuis in Amsterdam-Slotervaart te boek als een bolwerk van openheid, gematigdheid en lef. Vrouwen en jongeren speelden er – in tegenstelling tot traditionele moskeeën – een belangrijke rol. Voor niet-moslims stond de deur altijd open, de buurt werd bij van alles betrokken. Elforkani was de eerste imam in Nederland die in het Nederlands predikte.

„Een belangrijk nummertje in het maatschappelijke debat”, zo omschrijft Elforkani zijn moskee – en daarmee eigenlijk zichzelf. Hij is niet bang om zijn eigen achterban te trotseren. Zo nam hij fel stelling tegen Syriëgangers („preventief vastzetten”) en bepleitte hij een grondige hervorming van de islam. Moslims, zo zei hij, „kunnen niet blijven zeggen dat terrorisme niets te maken heeft met de islam.” Ook riep hij moslims op om Geert Wilders „te beschermen”.

Er is ook kritiek. Niet iedereen gelooft dat Elforkani zo modern en verlicht is. Sinds enige tijd nodigt hij ook imams uit die behoren tot het salafisme, een fundamentalistische stroming in de islam. En dan was er nog zijn recente oproep tot wetgeving tegen de belediging van de profeet Mohammed – waarover straks meer.

Nu is het mooi geweest, vertelt Elforkani, gezeten op een leren bank in een zijruimte in de Blauwe Moskee. Hij wil vertrekken „op een piekmoment”. Wat ook een rol speelde bij zijn besluit, is de stress en onveiligheid die gepaard gaan met een publieke rol in het islamdebat. Elforkani werd de afgelopen jaren meermaals beveiligd vanwege heftige bedreigingen, zowel door islam-haters als door radicale moslims, die hem beschouwen als een afvallige. Al enkele weken houdt hij omwille van zijn veiligheid geen vrijdagpreek – en dat is niet de eerste keer. Die voortdurende dreiging, zegt Elforkani, „doet wat met je”.

‘Westerse blik’ op islam

Yassin Elforkani groeide op in Heerhugowaard, als oudste zoon in een gezin van zeven kinderen. Zijn vader werkte bij de Melkunie, zijn moeder – „analfabeet, maar zó wijs” – zorgde voor het gezin. De ethiek die hij van huis meekreeg, noemt hij „calvinistisch”. Hard werken, goed je best doen op school. „Je toekomst was belangrijk”.

Op zijn zesde werd de kleine Yassin naar de Koranschool in Marokko gestuurd. Hij komt uit een geslacht van imams: hij is de vijfde generatie met een geestelijke roeping. Tien jaar lang woonde hij bij zijn oma in het Rifgebergte, en later in de stad Meknes. Op zijn tiende kende hij de volledige Koran uit z’n hoofd. „Ik kon heel snel stampen.”

Op de Koranschool in Meknes ontdekte Elforkani voor het eerst wat een heftige reacties hij kon oproepen door het stellen van vragen. „We bespraken een passage uit de Koran waarin God zegt dat de joden gestraft zijn omdat ze zulke complexe voorschriften hebben. Dus vroeg ik aan de professor: hoe verhoudt zich dat tot de rechtvaardigheid van God? Hij werd me toch bóós!” Elforkani kijkt „met een westerse blik” naar de islam, zegt hij. „Ik begin niet bij het antwoord, maar bij de vraag.”

Op zijn zestiende keerde Elforkani terug naar Nederland. Hij deed de mavo, studeerde voor chemisch analist en bouwde een reputatie op als prediker. Hij raakte betrokken bij de Blauwe Moskee, waarvan hij sinds 2012 de hoofdimam is. Zijn preken, in het Nederlands, deden het vanaf het begin af aan goed bij jongeren. „Ik begin altijd bij een maatschappelijk thema, en giet er dan een theologisch sausje overheen. En ja, dat leidt soms tot ophef, en veroorzaakt discussies in de islamitische gemeenschap.”

Een maand geleden riep hij op tot wetgeving tegen belediging van de profeet Mohammed. Dat was kort na de moord op de Franse leraar Samuel Paty , die spotprenten van de profeet had getoond in zijn les. „Belediging van de islam”, zei Elforkani, leidt tot een „negatieve dynamiek en giftige sfeer in de samenleving”. Tijd om die een halt toe te roepen – bijvoorbeeld door het verbod op godslastering opnieuw in te voeren.

Elforkani’s oproep leidde tot woede. Zeker nadat een imam van een salafistische moskee een petitie startte met dezelfde strekking, inmiddels bijna 125.000 keer ondertekend. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemde Elforkani’s voorstel „onkies”. Tweede Kamerleden spraken in een heftig debat zelfs over een „zieke” vorm van blaming the victim.

De timing van zijn uitspraken was „dom”, zegt Elforkani nu – al wil hij ook even gezegd hebben dat hij zijn preek „pas twee weken na de moord” op Paty hield. „En als er iemand is die terrorisme afkeurt, ben ik het wel. Ik ben jarenlang bedreigd door die radicale gasten. Maar het doet me óók pijn dat mijn profeet beledigd wordt. Mijn punt was: het antwoord op terrorisme is de democratische rechtsstaat. In plaats van altijd boos te zijn, zouden moslims naar de rechter moeten gaan. En een debat beginnen over het opnieuw strafbaar stellen van godslastering.”

Wist u van de petitie? Die imam kent u goed.

„ Hij belde me op dat hij die petitie wilde starten. Ik heb het hem niet afgeraden. Moslims moeten leren om gebruik te maken van democratische instrumenten. Uiteindelijk vind ik het ook ontzettend goed dat bijna 125.000 mensen een petitie hebben getekend waarin ze geweld nadrukkelijk afkeuren maar ook zeggen: hier willen we over praten. Dat heb ik liever dan dat er ergens boosheid borrelt waar niets mee gedaan kan worden.”

De kritiek op de petitie was: er wordt iemand vermoord, en dan doen jullie alsof het zijn eigen schuld is.

„Ja, dat zegt Gert-Jan Segers [ChristenUnie-leider, red.].” Stilte. „Dat vind ik wel pijnlijk. Mijn godsdienst wordt gekaapt door terroristen. Ik word bedreigd, omdat ik ongenadig stelling tegen ze neem. Als christen begrijpt Gert-Jan Segers religieuze dynamiek. Dan vind ik het heel jammer dat hij iemand die eigenlijk heel vooruitstrevend is, niet ondersteunt. Hij zou me moeten omarmen. Dat zouden heel veel politici in Nederland moeten doen trouwens.”

In 2015, na de aanslag op Charlie Hebdo, riep u bij een herdenking nog: ‘Je suis Charlie.’ Nu bent u voor wetgeving tegen belediging van de profeet. Hoe zit dat?

„Ik vind dat we niet meer alleen moeten blijven hangen in het afkeuren van terrorisme. Er moet een gesprek op gang komen.”

Van dat ‘Je suis Charlie’ heeft u onlangs in een preek afstand genomen.

„Er lag vlak na die aanslag veel druk op me. Ik werd beveiligd. We waren met z’n allen angstig over wat er ging gebeuren. In die context was Charlie voor mij een symbool van vrijheid. Het was in lijn met mijn andere uitspraken, bijvoorbeeld mijn oproep om Wilders te beschermen, waar ik nog steeds achter sta.”

U zegt in uw preek letterlijk: „Ik heb een vergissing begaan.”

„Ik heb gezegd: de druk op mij is hoog, ik nodig de mensen uit om in mijn schoenen te staan. Ik kreeg ontzettend veel gedoe in de islamitische gemeenschap met die uitspraak. Dit is zó’n moeilijk punt. Je doet het nooit goed.”

Onlangs kondigde het kabinet een wet aan om buitenlandse financiering van godshuizen transparanter te maken. Het doel: voorkomen dat Nederlandse moskeeën verder onder invloed raken van fundamentalistische geldschieters uit het Midden-Oosten. Want, zo luidt de redenering: wie betaalt, bepaalt.

Over de geldstromen bij de Blauwe Moskee is Elforkani altijd open geweest: die werd gebouwd met 2,6 miljoen euro uit Koeweit. Eigenaar van de moskee is stichting Europe Trust Nederland, die het geld ontving van het ministerie van Religieuze Zaken van de Golfstaat.

Jullie moederstichting in Londen wordt gezien als de Europese vastgoedtak van de Moslimbroeders, een ultra-conservatieve organisatie.

„Ja, dat klopt. Ik heb destijds een lange strijd geleverd om schijn van verbintenis met de Moslimbroeders door te knippen. Goed dat ze er zijn, maar ik ben het niet, en ik wil het ook niet zijn. Maar dan zeggen mensen: Yassin, onderdeel van het Moslimbroeder zijn, is dat je ontkent dat je het bent. Ja, dan houdt het op voor mij. De samenleving moet ook vertrouwen hebben in wat ik zeg.”

Toch snijdt u de banden met Londen niet door.

„Ik heb destijds wel de banden doorgesneden met de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland. Die zouden de moskee volgens het oorspronkelijke contract gaan besturen. Dat wilde ik niet. Ik wilde een moskee waarin ik het zelf voor het zeggen heb. Ik heb ook de contacten met Londen uit de statuten laten halen. Dat heeft me heel veel gedoe opgeleverd.”

Koeweit heeft dus een moskee betaald waar ze niets over te zeggen hebben?

„Er is niemand die hier langs komt en vraagt: waar zijn jullie mee bezig? Als je me een beetje kent, weet je ook dat het niet bij m’n karakter past om me te laten vertellen wat ik moet doen.

„Kijk, voor mensen die minder religieus zijn is het misschien moeilijk te begrijpen, maar in religie zijn veel dingen nu eenmaal onlogisch. In de islam word je geacht een deel van je geld weg te geven aan goede doelen. En het meest nobele doel is een moskee. In Koeweit hebben ze meer geld te besteden dan jij en ik, dus dat kan in de miljoenen lopen. Ik heb een beroep gedaan op een fonds waar iedereen een beroep op deed.”

Eerder dit jaar zei u: ik zou in iedere Nederlandse stad wel een moskee willen neerzetten met geld uit Koeweit.

„Ja, omdat ik buitenlandse financiering heb, ben ik niet afhankelijk van leden die contributie betalen en het beleid willen bepalen. Dus kan ik in het Nederlands preken en straks een vrouw tot voorzitter benoemen. De ruimte voor mijn progressieve houding heb ik deels te danken aan buitenlandse financiering. Het heeft mij onafhankelijk gemaakt.”

Is het in Nederland dan niet mogelijk een progressieve moskee te stichten zonder buitenlands geld?

„Ja, inmiddels wel. We zijn nu aan het verbouwen. Kost 3,5 ton, doen we allemaal met Nederlands geld. In de laatste week van de ramadan hebben we 175.000 euro opgehaald. Mensen willen betalen voor het gedachtengoed van de Blauwe Moskee, ze vinden ons stoer.”

Een jaar geleden besloot de Blauwe Moskee de gebedsoproep op de vrijdagmiddag via een geluidsinstallatie te gaan laten horen – als eerste moskee in Amsterdam. Die versterkte oproep was bedoeld om de relatie tussen de islam en de Nederlandse samenleving te „normaliseren”, zegt Elforkani. „Door zo’n oproep associëren mensen ‘Allahoe akbar’ niet langer met een terroristische aanslag, maar met het mooie Amsterdam.”

Het werd ook gezien als een provocatie.

„Ik was helemaal niet aan het provoceren. Daarom hebben we ook gekozen voor: alleen drie minuten op vrijdag. Zodat mensen er niet ’s nachts van wakker zouden worden.” Hij begint te glunderen. „Volgens mij hebben dit heel goed gedaan. Er volgde een groot maatschappelijk debat. Politieke partijen gingen zeggen: er is wetgeving nodig om dit tegen te houden. Ineens werd duidelijk dat politici die altijd pleiten voor onbegrensde vrijheid van meningsuiting, wél voorstander zijn van het beperken van de godsdienstvrijheid.”

U zegt: de Blauwe Moskee is progressief. Waarom nodigt u dan sinds enkele jaren salafistische imams uit?

„Ik heb veel strijd gevoerd met de salafisten, veel van die gasten haten mij. Maar ook dáár is beweging. Er zijn kritische mensen opgestaan, die hun fouten hebben erkend en vooruitstrevend zijn geworden. Dat bewonder ik. Ik wil dat ons publiek geconfronteerd wordt met verschillende theologische werkelijkheden. Mijn insteek is om verwarring te laten ontstaan. En weet je wie het meeste last heeft van preken in de Blauwe Moskee? De salafistische imam die aan zijn achterban moet uitleggen waarom hij hier is geweest.”

Bent u niet bang dat uw publiek denkt: hé, zo’n radicale imam vind ik eigenlijk veel aantrekkelijker dan Elforkani met z’n progressieve praatjes?

„Het zijn geen radicale imams. Er is een grens aan wie hier mag komen. Bovendien doen we ons publiek te kort als we denken dat ze, hup, zomaar achter een imam aanlopen. Ze denken zelf na.”

„Als ik die salafistische predikers niet uitnodig op de moskee, komen de jongeren ze toch tegen op internet. Leiderschap is ook: verschillen zichtbaar maken. Ik zeg tegen de samenleving: heb vertrouwen in onze kundigheid. We weten echt wat we doen.”

Dat klinkt heel Hollands. Omarmen, inkapselen. Een soort gedoogbeleid, maar dan met radicale predikers.

„We hebben ook wel eens lezingen gehad met een salafist waar nauwelijks animo voor was. De beweging in onze achterban gaat toch naar de redelijkheid. Mensen hebben een baan, zitten op school, doen mee aan de samenleving. Dan is de redelijke islam veel toepasbaarder dan de starre islam.”

Uw opvattingen zijn de afgelopen jaren niet veranderd?

„Natuurlijk niet. Ik heb verschillende podia, maar ik heb één verhaal. Wat ik bij Nieuwsuur zeg, zeg ik ook gewoon in mijn preek. Je kunt zeggen: Yassin, je beweegt richting het salafisme. Maar je kunt het ook omdraaien: het salafisme beweegt richting mij.”

Wat Elforkani precies gaat doen als hij straks imam-af is? In ieder geval méér „coachen”. Hij verdient nu al „een goede boterham” met socratische gesprekstrainingen in „de top van het bedrijfsleven”.

Waar hij níet gaat doen: actief worden voor de tandenbleekkliniek waarvan hij aandeelhouder is. Dat laat hij lekker aan de „inspirerende” jonge ondernemer die hij met een investering op weg hielp. „Het is een succesvol bedrijf geworden, de investering betaalt zich goed uit.” En wat altijd nog lonkt, is de politiek. Elforkani is lid van de PvdA. Bij de vorige verkiezingen was hij bijna op de kandidatenlijst gekomen, „op een prominente plek”. Op het allerlaatste moment ging het niet door. „Ik denk dat er aan beide kanten nét niet genoeg vertrouwen was dat we elkaar vast zouden houden als er een mediastorm zou opsteken.”

Jammer, vindt Elforkani. „Het was toch prachtig geweest als er een imam in de Tweede Kamer was gekomen? Maar de ambitie is er nog steeds.”