Rusland wil belastingverdrag met Nederland opzeggen

Rusland wil een belastingverdrag met Nederland opzeggen om te zorgen dat Russische bedrijven ook in eigen land belasting gaan betalen. De voorbereidingen voor een wetsvoorstel hiertoe zijn getroffen, zegt het Russische ministerie van Financiën volgens persbureau Interfax. In het verdrag is afgesproken dat Rusland bedrijven vrijstelt van belasting, als zij in Nederland al belasting hebben betaald.

Eind maart stelde president Vladimir Poetin voor om 15 procent belasting in te voeren op dividenden die naar buitenlandse rekeningen vloeien. Dat plan was onderdeel van een groter pakket aan coronamaatregelen. In augustus zou het Russische ministerie van Financiën geprobeerd hebben het belastingverdrag met Nederland opnieuw uit te onderhandelen, op zo’n manier dat het mogelijk zou worden die extra belasting te heffen. Dat is niet gelukt, schrijft Interfax. Waarop de onderhandelingen met Nederland stukliepen, is niet bekend.

Als alternatief werkt Rusland nu dus aan volledige opschorting van het fiscale verdrag met Nederland. Veel Russische multinationals, zoals Gazprom en techgiganten als Yandex en Mail.ru, zijn fiscaal in Nederland gevestigd vanwege het lage belastingtarief. Als het wetsvoorstel door de Doema komt, zou het verdrag al in maart volgend jaar aflopen.

Vermogende Russen stallen hun geld heel vaak in het buitenland, waardoor Rusland veel belasting misloopt. Rusland maakt er dit jaar werk van om Interfax schrijft dat dit met Cyprus, Malta en Luxemburg inmiddels gelukt is, en dat over het onderwerp onderhandeld wordt met Zwitserland en Hongkong.