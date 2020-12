Politie vindt 350 kilo ketamine, ‘grootste vangst ooit’

De politie heeft bij een zoekactie in een bedrijfsruimte in Hoofddorp op 28 oktober ruim 350 kilo ketamine gevonden ter waarde van 8 miljoen euro. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Het gaat volgens de politie om de grootste ketaminevangst ooit in Nederland. Op dezelfde dag vonden nog dertien zoekacties plaats, onder meer in het Amsterdam, het Overijsselse Losser en Gronau, vlak over de Duitse grens. Hierbij werden elf verdachten aangehouden.

De verdachten zouden alle elf lid zijn van dezelfde criminele organisatie die zich zou toeleggen op internationale drugshandel. Onder de opgepakte verdachten zijn een 32- en een 37-jarige man, die aan het hoofd van de bende zouden staan. De overige verdachten zijn zeven mannen en twee vrouwen tussen de 25 tot 60 jaar oud. Zij zijn woonachtig in Heemskerk, Zandvoort, Amsterdam, Den Haag en Zwolle. Bij de zoekacties werd naast de ketamine ook 100.000 euro in cash, een aantal dure auto’s, twee vuurwapens en designer-kleding in beslag genomen. Bij de acties waren zeker 250 politieagenten betrokken.

De groep wordt onder meer verdacht van het uitbaten van een drugslab in Drenthe waar methamfetamine werd geproduceerd en het dumpen van drugsafval in Ermelo. Een aantal verdachten zou betrokken zijn bij 400 kilo cocaïne die in februari 2019 in IJmuiden werd gevonden. De politie begon het onderzoek naar de groep in 2018 en maakte gebruik van chatgesprekken die de verdachten via cryptotelefoons van leverancier EncroChat voerden. Op 1 april van dit jaar kon de politie dankzij een hack van het systeem van EncroChat meelezen met miljoenen berichten uit de onderwereld.

