Plan voor muiterij toont wanhoop horecasector

Als het jaar er straks op zit, zijn cafés en restaurants zes van de twaalf maanden dicht geweest (op de verkoop van bezorgmaaltijden en koffie to go na). Half maart ging de horeca tot 1 juni op slot. En na de versoepelingen in het voorjaar en de zomer, volgde een nieuwe lockdown op 14 oktober.

Daarvan is het einde nog volstrekt onduidelijk – en dat begint te steken bij horeca-ondernemers. Zij hebben nog geen idee wanneer een heropening er weer in zit. Intussen zegt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dat een faillissement voor de helft van de horeca op de loer ligt.

Het kabinet komt mogelijk met extra geld voor de horeca vanwege de gedwongen sluiting, bleek deze week. In de sector neemt de irritatie over het coronabeleid snel toe, al helemaal na beelden van drukke winkelstraten op Black Friday.

De roep om extra overheidssteun wordt daarom steeds luider – en inmiddels lijkt die gehoord te worden. Waarschijnlijk komt het kabinet volgende week met extra financiële tegemoetkoming voor de horeca, en gaat versobering van bestaande regelingen van de baan.

Deze week werd duidelijk hoe hoog de emoties in de horeca inmiddels zijn opgelopen: vijftig regionale afdelingen van KHN kondigden woensdag een actie aan. In een bericht, waarin ze het „vertrouwen” in het kabinet opzegden, lieten ze weten op 17 januari gewoon open te gaan, lockdown of niet.

„We kunnen niet anders meer”, zegt Johan de Vos, die namens de groep het woord voert en bestuurder is bij KHN in Breda. „Het is open óf een faillissement. Het geld is gewoon op.” Alleen als de beloofde kabinetssteun „dusdanig toereikend” is dat de ondernemers er écht mee door kunnen, is ‘17 januari’ van de baan, zegt hij.

De motor achter de actie, zo zeggen de ondernemers, is een uitspraak van ‘chef corona’, minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Die zei op 24 november na het Vragenuurtje in de wandelgangen dat de gedeeltelijke lockdown, waar de horeca onder valt, „echt wel langer gaat duren dan half januari”.

Liefdeloos

In de sector kwam die uitspraak als een nare en onverwachte verrassing. Zoals vaker voelde de horeca zich door het kabinet liefdeloos benaderd. In zijn persconferantie van 17 november besteedde premier Rutte in zijn speech slechts één zin aan het verlengen van de lockdown voor cafés en restaurants: „de horeca blijft dicht”. Daarmee was een opening met de feestdagen, waar veel restaurateurs en cafébazen op hoopten, van de baan.

Volgens woordvoerder van de rebellerende KHN-afdelingen Johan de Vos groeit de steun voor een (illegale) opening op 17 januari. Inmiddels hebben zich volgens hem al vijftien andere plaatselijke afdelingen gemeld, die ook mee willen doen. Aanhang zit door het hele land: van Groningen tot Maastricht, al is het merendeel Brabants of Limburgs.

Daarmee viel het horecafront formeel uiteen. Want de meerderheid van de ruim 230 regionale afdelingen sloot zich niet bij de actie aan. En ook het landelijke bestuur, dat in Den Haag lobbyt bij ministers en staatssecretarissen, ziet het niet zitten. Afgelopen woensdag liet het bestuur weten een illegale heropening „onverantwoord” te vinden, ondanks alle „begrip voor de situatie”.

Inmiddels heeft KHN Nederland een eigen campagne opgetuigd waarmee het onder meer op sociale media aandacht wil vragen voor de situatie van de horeca. Die gaat komende maandag van start. Daarnaast is er maandag óók nog een horecastaking op het Haagse Malieveld, georganiseerd door onder meer de Vereniging Professionele Frituurders.

Volle bouwmarkten

Zo lijkt de sector onderling verdeeld, maar toch delen de meeste horeca-ondernemers grotendeels dezelfde grieven. Ze vragen zich af waarom volle bouwmarkten en kledingwinkels wél open mogen blijven en cafés en restaurants niet. En waarom alle horeca-zaken op één hoop worden gegooid, terwijl ze onderling zo verschillen. KHN wil daarom dat snel begonnen wordt met praktijkonderzoek waarin variabelen, zoals grootte van een zaak en de kwaliteit van het ventilatiesysteem, worden onderzocht, maar het kabinet lijkt hier weinig heil in te zien.

Daarbij vinden ondernemers dat ze op dit moment onvoldoende gecompenseerd worden door de overheid. De NOW, die formeel tot 80 procent van de personeelskosten dekt, zou in de praktijk veel lager uitvallen. En de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is maar goed voor maximaal de helft van deze kosten, zoals de huurprijs. Mogelijk gaat het kabinet deze regelingen anders invullen.

Op deze manier is het niet vol te houden, zegt Johan de Vos, die naast KHN-bestuurder ook eigenaar is van Boerke Verschuren, een bruine kroeg aan de Bredase Ginnekenmarkt. „Mijn vaste kosten zijn 15.000 à 20.000 euro in de maand. Van de overheid krijg ik 8.000 à 10.000 euro vergoed.” De rest moet hij zelf bijleggen. „Nou, dan gaat het hard.”

Hugo de Vries, café ’t Ouwe Vat in Sneek: ‘De onzekerheid is misschien wel het ergste’ In de zomer van 2019 nam Hugo de Vries (44) samen met zijn vrouw Tanja (33) het cafeetje van zijn ouders Age en Jannie in Sneek over. De Vries werkt al negentien jaar in ’t Ouwe Vat maar zijn eerste anderhalf jaar als eigenaar was „niet echt een lekkere start”. Natuurlijk, 2019 was een goed seizoen en ook de coronazomer is hij redelijk doorgekomen, maar zijn reserves raken wel langzaam op. Vandaar dat hij een groot voorstander is van de demonstratie op het Malieveld komende maandag, al gaat hij zelf niet. „Het is goed dat de horeca van zich laat horen. De overheid geeft wel enige verlichting met maatregelen als de NOW, maar we horen heel weinig over hoelang we nog gesloten moeten blijven. December? Januari? Februari? Die onzekerheid is misschien wel het ergste.” Hij zou graag zien dat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) worden verruimd. Nu wordt nog 80 procent van de personeelskosten en 50 procent van de vaste lasten vergoed. Van De Vries mogen die wel naar 100 procent. „Dan heb je echt iets. Dan loop ik nog steeds omzet mis, maar dan zeg ik: prima, dat is mijn ondernemersrisico.” Is hij ook voorstander van het plan van een aantal lokale afdelingen van de brancheorganisatie om op 17 januari, tegen de regels in, hun deuren te openen? De Vries, twijfelend: „Ik snap het gevoel, maar ik doe er zelf niet aan mee. Als ik dan een boete krijg ben ik nog verder van huis. En ik denk dat je er niet veel mee bereikt. Misschien werkt het wel averechts. En uiteindelijk ben ik ook al blij met de huidige NOW. Dat heb je in veel andere landen niet.”