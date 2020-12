Pech is geen toeval meer, hier in de L-flat

Lees de online versie van dit artikel op nrc.nl/terugnaardeflat

Wat is die flat toch groot. Ook na anderhalf jaar went het niet. Het massieve van de bouw valt buiten de maat waaraan een Nederlands oog gewend is. Idem dito voor een Syrisch oog of een Egyptisch oog trouwens, is bij navraag gebleken. De L-vormige omtrek is bijna een kilometer, en hij is ruim veertig meter hoog. De naam is L-flat, maar een X ervoor had niet misstaan.

Het inzoomen op het leven in een grote sociale huurflat, met dat doel maakte ik met fotograaf Daniel Niessen vanaf de zomer van 2019 de L-flat in Zeist tot standplaats. Steeds meer kwetsbare mensen komen terecht in wijken die al te boek staan als zwak. Buurten gekenmerkt door geldgebrek, taalachterstand, stokkende integratie, eenzaamheid. In de L-flat komen die problemen samen onder één dak, was de veronderstelling. Acht portieken, ruim zevenhonderd voordeuren, bijna honderddertig mensen in de bijstand. De flat had jarenlang een eigen voedselbank – de drukste van Zeist.

In en om de flat sprak ik met tientallen bewoners en betrokkenen. Van schoolkinderen tot een hoge tachtiger, van geboren Zeistenaren tot gevluchte Eritreeërs. Ik logeerde in de wijk, liep mee met medewerkers van de wooncorporatie, met de schoonmakers, de wijkagent, de vuilruimer. Het mondde uit in ruim dertig bewonersportretten en reportages in tekst en beeld, van (pre-pandemisch) februari tot in december.

Het vellen van een gitzwart eindoordeel is niet moeilijk. Anekdotes zat. Haal je ze door de nieuwsmal, dan kom je tot koppen als: ‘Pitbulls wonen appartement uit’. ‘Jeugd pest vijftiger weg’. ‘Uitgezette drugsdealer schrijft zich weer in’. ‘Verwarde man elektrocuteert zich net niet’.

Al die anekdotes zijn waargebeurd. Maar ze dekken de werkelijkheid nog niet half.

De meeste mensen leven gewoon hun levens. Ja, dat doen ze in een probleemwijk, maar problemen overheersen hun levens niet. Ze voeden hun kinderen op, ze boenen hun keukens, ze laten hun honden uit, groeten elkaar in liften, gaan naar hun werk of voelen zich verloren omdat ze plots zónder werk zijn komen te zitten. De bekende ups en downs.

Met één belangrijke kanttekening. De kans op ‘downs’ is hier groter. De bandbreedtes zijn smal, het evenwicht is wankel. Financieel zitten uiteraard weinigen ruim: men woont niet voor niets in een sociale huurflat. Maar ook de gezondheid laat opvallend vaak te wensen over – en niet alleen mentaal. Suiker, nekpijn, een gat in de diabetesvoet, astma, beknelde rugzenuwen, een paar versleten knieën, een rijke historie aan klaplongen, het kwam allemaal ter sprake. Een slechte gezondheid verkleint de marges verder. Een bewoonster, 52 nu, verhuisde van een eengezinswoning naar de goedkopere L-flat omdat ze door haar glaucoom en longaandoening verwachtte minder te kunnen werken.

En werk, vaak laaggeschoold en fysiek veeleisend, schaadt andersom geregeld de gezondheid. Een voormalig dakloze bewoner kreeg een baan als sloopwerker, en terwijl hij staand op een ladder stucwerk verwijderde, begaf de trapleuning het en brak hij zijn stuitje. De enkel van de vuilruimer van de flat speelt nog steeds op. Hij heeft slechte ogen. Op het bospad achter het parkeerdek stapte hij in een konijnenhol.

Pech is hier geen toeval meer.

De flat zelf benauwt sommigen ook. Iedereen heeft een ruim balkon, maar vier vrouwen zeiden uit zichzelf en afzonderlijk van elkaar het hunne nooit te gebruiken vanwege muizen. Ze houden hun balkondeuren potdicht. Veel kinderen mijden het gazon achter uit vrees voor neerzeilend afval. Zelfs de huismeester van de flat loopt er liever niet. Een vrouw uit portiek zeven vertelde dat ze in haar leven maar een paar jaar school had gehad, in Marokko. Haar man was ziek en arbeidsongeschikt, het huishouden en de zorg voor hun kinderen rustten op haar schouders. Door al die taken kwam ze aan het verbeteren van haar Nederlands niet toe. Ze kon niet fietsen en overwoog op fietsles te gaan, maar, zei ze: wat als ik dan hard ten val kom? Wie zorgt er voor mijn kinderen?

Soundtrack

Zou ik een bijpassende soundtrack moeten noemen, voor haar leven en dat van vele mensen in de flat, dan zou ik Under Pressure kiezen. ‘Pressure, pushing down on me, pressing down on you’, zingen Bowie en Mercury. ‘Under pressure, that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets.’ Het klopt bijna helemaal. Alleen belanden hier de mensen door ‘de druk’ niet op straat, nood drukt mensen juist de flat ín. Woningnood. Relatienood. Vluchtelingennood. De L-flat, die kolos, heeft immers meestal wel plek.

Onder druk van grote beleidskeuzes zijn in de afgelopen jaren bovendien steeds kwetsbaarder mensen in de flat beland. De ‘passende toewijzing’ van sociale huurhuizen aan vrijwel alleen de écht lage inkomens, de krimp van bedden in ggz-instellingen, de landelijk opgelegde statushoudersquota, de bezuinigingen op zorgbegeleiding en dagbesteding.

Dat alles klinkt abstract, totdat je hoort dat de wijkagent begin deze zomer oog in oog stond met een uit Oost-Afrika gevluchte ggz-klant die in paniek alle elektriciteitskabels uit de muur had getrokken (‘Verwarde man elektrocuteert zich net niet’). Hij werd acuut opgenomen in een instelling. Saillant: zijn buurman bleek kort daarvoor te zijn verhuisd en had óók een zorgverleden. Hij trok het niet als de Afrikaanse man naast hem het weer eens op een schreeuwen zette. Klagen bij de corporatie deed hij niet – hij vertrok met stille trom. „Een kwetsbare bewoner náást een kwetsbare bewoner!” riep een corporatiemedewerker uit op een zware dag. „De leefbaarheid in de flat gaat er aan onderdoor!”

Het kabinet-Rutte II riep de hulpbehoevende burgers van Nederland vanaf 2013 op tot ‘zelfredzaamheid’, tot het ‘formuleren van de eigen hulpvraag’. Dat evangelie van eigen kracht ging gepaard met een miljardenbezuiniging op de zorg en werd onlangs definitief afgeserveerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau. In de L-flat heeft de doctrine al nooit veel volgelingen gekregen. De beweging was – en ís – hier juist tegengesteld: een uitdijend systeem van stutten en steunen, omdat men beseft dat het nodig is. Het inloophuis in portiek zeven met lessen Nederlands voor anderstaligen en bewonerslunches voor wie maar wil, de Weggeefwinkel met gratis meubels en met kraampakketten voor armlastige zwangeren, de toewijding van medewerkers van wooncorporatie Woongoed Zeist en van de welzijnswerkers van Meander Omnium, het sociaal team, Buurtzorg, de wijkmanager, de overuren draaiende wijkagent die toch nog even langspiept bij de warrige meneer in portiek twee. Allen zijn ze tot op zekere hoogte sociaal werker geworden.

En dat geldt ook voor sommige bewoners. Er lopen hier verscheidene bewoners rond met de bijnaam ‘burgemeester’. Sterker, er valt onderhand een voltallig college van B en W samen te stellen. De blinde bewoner uit portiek zeven die onlangs op de Facebookgroep van de flat vertalingen deelde van de nieuwste Nederlandse coronamaatregelen – „van het Arabisch tot Swahili”. De Iraanse man en de Soedanese vrouw die ’s woensdags voor bewoners koken. De jongeman van Marokkaanse komaf die tijdens de lente-lockdown op de bewonersapp aanbood om boodschappen te doen voor oude bewoners. Hij bezorgde ze bij een oudere vrouw een paar portieken verder. Op haar bank keken ze naar The Passion.

Die solidariteit is ook een hulpverlener opgevallen die nieuw is op de flat. Zij spreekt van een „soort sociale warmte” die ze „niet helemaal had verwacht”. „Huishoudens waar armoede is, maar die wel een pannetje met eten naar de buren brengen of die hun voedselbankpakketten delen.” Ze voelt zich op haar gemak in de flat, vertelt ze. „Je praat hier meer met de kern van de mens. Iedereen hier weet van elkaar: we hebben het niet breed.” In dit geval is de dichtbevolktheid van de flat een voordeel: men kan elkaars noden herkennen omdat men elkaars noden beter zíét. En de nabijheid maakt het makkelijker om echt wat te dóén. Elke bewoner is omringd door honderden voordeuren. De prijs voor het brengen van soep naar twaalfhoog: een kosteloos retourtje met de lift.

Renovatie

Hoe groot de nood achter de voordeuren van de flat is, weet wooncorporatie van de flat Woongoed Zeist steeds preciezer. Medewerkers bezoeken sinds dit jaar alle huishoudens van de flat in de aanloop naar een grootscheepse renovatie: alle dik zevenhonderd appartementen krijgen een nieuw toilet, nieuwe leidingen, en, indien nodig, een nieuwe keuken. Woongoed Zeist gaat bij de bewoners langs om te kijken of de aannemer zijn werk goed kan doen, maar ook om contact te maken. Te horen en zien hoe het met de bewoners gaat. Want, zoals een corporatiemedewerker zei: „In de L-flat is zo’n renovatie nooit alleen een technisch en logistiek verhaal.”

De huisbezoeken aan de 91 appartementen van portiek één zijn – met fikse coronavertraging – afgerond. De meeste bewoners maken het goed, of goed genoeg – een belangrijke vaststelling. Tegelijk schrokken corporatiemedewerkers van wat ze achter sommige voordeuren aantroffen. Vervuilde, volgestouwde kamers. Bewoners die, zoals een medewerker vertelde, zich hadden „afgekeerd van de medemens” en hun heil zochten bij spullen. Eén man sliep op de bank. Voor een bed was geen plaats meer.

De renovatie is inmiddels begonnen, met proefboringen in het beton en vervanging van dakplaten. De geluidsoverlast is een nieuwe bron van druk. Het aantal bewoners dat zegt te willen verhuizen neemt toe, merkt een hulpverlener. „Sommige mensen die al bij ons lopen, stonden in razende paniek voor onze deur.”

Het moge duidelijk zijn: hier wankelde de volksgezondheid al vóór corona, hier bestond al eenzaamheid vóór de lockdown en hier wás al geen groepsimmuniteit tegen pandemische pech. Corona vergroot de problemen slechts uit. Slecht in Nederlands? Sterkte, met thuisonderwijs. Het inloophuis is uw „enige familie”? Jammer, het is dicht nu. U bent schoonmaker in een hotel, afwasser in het café? Nu niet meer. Astmatisch, diabetesklant, slechtziend? Succes in de supermarkt! Uit de nieuwskoppen van dit jaar spreken de macro-gevolgen. ‘Crisis verscherpt verschil gezondheid hoog- en laagopgeleiden’. ‘Door de sluiting van de school groeide de kloof’. ‘Groter verschil tussen arm en rijk’.

Dus toch een gitzwart eindoordeel? Meer bewoners zullen door het ijs zakken. En de ruim zeshonderd resterende huisbezoeken zullen leiden tot nieuwe ontdekkingen van eerder ingezet leed. Maar – zoveel heeft de doorgebrachte tijd hier geleerd – de cijfers die de maatschappelijke verschillen onderschrijven, vertellen niet alles. Armoede is meetbaar in euro’s, gezondheidsachterstand in levensjaren, dus die lenen zich voor rapporten en factsheets. Maar hoe meet je de nestwarmte die voelbaar is in het gezin van de werkloze Syriër? In welke eenheid vat je de weldaad van het praatje in de Weggeefwinkel? Hoe becijfer je de opluchting als je buurvrouw zich bekommert om jouw gehandicapte zoon? Dit alles klinkt week op papier. Maar in het leven van mensen onder druk zijn het wapenfeiten. Dat moet wel de slotsom zijn: met een grote, sociaal-economische conclusie valt geen mens samen.

Over de serie Drie seizoenen L-flat

De NRC-serie over de L-flat in Zeist, de grootste galerijflat van het land, beslaat ruim dertig bewonersportretten en reportages verspreid over drie ‘seizoenen’. Seizoen één, te vinden op nrc.nl/ deflat, liep van februari tot begin maart dit jaar – vóór de pandemie dus. De artikelen over de L-flat tijdens de lente-lockdown zijn te lezen op nrc.nl/deflat-corona. En hier, op nrc.nl/terugnaardeflat, staan de artikelen die NRC deze herfst schreef, om de impact op te tekenen van corona in bredere zin. Audio over de flat is terug te luisteren in twee afleveringen van de podcast NRC Vandaag, uit februari en oktober.

De grootste flat?

Zo’n 720 appartementen, ruim 40 meter hoog en een halve kilometer lang: de L-flat is een kolos. Maar is hij ook de grootste? Omdat dat nergens wordt bijgehouden, niet door het Kadaster, niet door de koepel van woningcorporaties, riep NRC eerder dit najaar lezers op om te reageren. De precieze vraag luidde: is de L-flat met ruim 720 huisnummers de meest ‘appartementrijke’ flat van het land? Het leidde tot nuttige reacties. Er zijn hogere flats. Zo is de Torenflat in de wijk van de L-flat zelf bijna twintig meter hoger, maar die heeft nog geen 500 appartementen. En de New Orleans in Rotterdam is met z’n 158 meter de hoogste woontoren van het land, maar hij telt ‘maar’ een appartement of 230. „Het is mij altijd verteld dat de flat ‘De Chinese Muur’ in Den Haag de grootste zou zijn van Nederland”, mailde een lezer. De Chinese Muur, aan het einde van de Laan van Meerdervoort, is zeker een van de langste flats: zo’n 550 meter. Maar hoog is-ie niet, met zes woonlagen. Er zitten 360 woningen in – de helft van de L-flat. Een andere lezer noemt ‘De Lamel’, in de Haagse Laakhavens. Die is inderdaad én hoger (ca. 52 meter) én langer (ca. 550 meter) dan de L-flat. Maar er zitten maar 484 appartementen in, de rest is parkeerplaats en bedrijfsruimte. De categorie ‘joekels’ dan, de massieve blokken: hoog én lang. Zoals de L-flat zelf. Een lezer noemt de „enorme flat” in Zaandam. Hij doelt vermoedelijk op de Brandaris, één van de zogenoemde ERA-flats. Brandaris, Pharus, Perim: kolossen zijn het, net als de L-flat in de late jaren zestig gebouwd om de woningnood te lenigen. De Zaanse flats zijn wat hoger dan de L-flat, en opgeteld herbergen ze meer appartementen. Maar nee, als afzonderlijke gebouwen niet. Ook de grootste flats in Capelle aan den IJssel – Schermerhoek, Purmerhoek – hebben elk zo’n vijfhonderd appartementen. De Peperklip in Rotterdam, de flats in Bijlmer en Overvecht: geen heeft meer dan 550 appartementen – laat staan meer dan 700. Dus ja, onder de galerijflats is de L-flat de grootste. Maar, laten lezers weten: er zijn complexen voor studenten en starters, met méér appartementen. En inderdaad, er is sowieso één complex dat meer appartementen telt. City Campus Max, aan het Europaplein in Utrecht. Bijna duizend appartementen telt het, meest huur. Alleen al in de categorie ‘sociale huur’ gaat ‘Max’ de L-flat voorbij, blijkt bij navraag. Mogelijk geldt dat ook voor andere studentencomplexen. Een kanttekening is op z’n plaats: zeker 560 appartementen in Max bestaat uit slechts één kamer, van 28 vierkante meter. De meeste L-flat-appartementen hebben vier kamers en zijn dubbel zo groot. De langste is de L-flat dus niet, de hoogste ook niet. De flat met de meeste appartementen onder één dak ook niet. Wat wel? De meest appartementrijke flat voor alleenstaanden én gezinnen, jong en oud. Of kortweg: de grootste galerijflat.

