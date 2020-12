Nieuwe films Warner Bros. direct aangeboden via streamingdienst

Filmstudio Warner Bros. zal in 2021 nieuwe films op de dag van première ook via de eigen streamingdienst HBO Max beschikbaar stellen. Dat meldt persbureau AP donderdag. Bioscopen zijn boos op Warner Bros. Zij vrezen minder bezoekers te trekken omdat mensen vaker films thuis zullen kijken. Vooralsnog is het een tijdelijk plan om de coronaklappen op te vangen, laat de filmstudio weten.

De stap is noodzakelijk, aldus Warner Bros., omdat bioscopen in de Verenigde Staten als gevolg van de pandemie waarschijnlijk nog veelal dicht of slecht bezocht zullen blijven. In reactie op de bekendmaking hebben meerdere bioscoopketens protest aangetekend. Zij vrezen op hun beurt nu inkomsten mis te lopen. De grootste bioscoopketen ter wereld, AMC Entertainment, wil in gesprek met Warner Bros. Een andere keten, Cinemark, zegt films van de Amerikaanse studio mogelijk niet meer te vertonen.

Warner Bros. zal onder andere Godzilla vs. Kong, Suicide Squad en het vierde deel van The Matrix direct op het eigen platform aanbieden. Vorige maand maakte de studio al bekend Wonder Woman 1984 in december gelijktijdig in bioscopen en op de streamingdienst aan te bieden. HBO Max werd in mei gelanceerd als een directe concurrent van andere streamingsplatforms, zoals Netflix en Amazon’s Prime Video, en is alleen beschikbaar in de VS. In Europa zullen de films alleen in bioscopen te zien zijn.