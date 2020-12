Na een miskraam is troost nodig

Daar stond ik, op een donderdagochtend, in een druilerig Heemstede voor de deur van de verloskundigenpraktijk. In mijn hand een foldertje met de weinig verhullende titel ‘Een miskraam, wat nu?’

Sharai Hoekema is journalist.

Vlak daarvoor keek de sympathieke verloskundige naar het scherm waarop de beelden van de echo verschenen. Ik zag alleen een zwart gat. Zenuwachtig vroeg ik: „Wat is dat?” Ze antwoordde niet, maar bleef naar het scherm staren. Een tel later zuchtte ze. „Ik heb geen goed nieuws voor jullie, jongens.”

Ik zag mijn man, die op afstand via FaceTime meekeek – dank, coronavirus – al slikken en zijn hoofd afwenden. Zelf besefte ik het nog niet zo.

Haar uitleg ging langs me heen. Ja, ik wist dat de kans erin zat. Zoals dat eerdergenoemde foldertje zo adequaat opsomt, eindigt zo’n 15 procent van alle zwangerschappen in een miskraam. Goed voor jaarlijks 25.000 gevallen in Nederland. Dat is zo’n 70 per dag, rekenden mijn hersenen ongevraagd uit terwijl op de achtergrond de goedbedoelde uitleg over een verkeerde aanleg en de ondoorgrondelijke wegen van Moeder Natuur verder ging. En vandaag was ik één van die 70.

Al sinds die twee streepjes op de positieve test verschenen waren, was ik aan het rekenen. Iets wat de meeste vrouwen die zwanger zijn (geweest) wel zullen herkennen. Elke week neemt de kans op een miskraam iets af, tot je rond de 13-14 weken in een relatieve ‘veilige’ zone beland bent. Het is aftellen en overleven, die eerste weken.

Aftellen dat bij mij ruw onderbroken werd, de dag nadat ik de 9 weken had aangetikt én de dag nadat ik voor het eerst bloedverlies opgemerkt had. En wat een echo geweest had moeten zijn om me gerust te stellen, veranderde me in een statistiek.

Meghan Markle

Later die dag las ik bij toeval het opiniestuk dat Meghan Markle, hertogin van Sussex, vlak daarvoor publiceerde in The New York Times. Haar woorden over haar eigen miskraam waren troostend en confronterend tegelijk.

Zij vertelde hoe ze een scherpe pijn voelde terwijl ze haar eerstgeborene optilde, waarna ze met hem in haar armen op de grond zakte, „ondertussen een liedje neuriënd om hem te kalmeren”. Ze wist dat ze haar tweede kind aan het verliezen was.

Ik had in de vroege uurtjes van die dag, een paar uur voor de bewuste echo, moeite om mijn eerstgeborene te troosten. Hij was vroeg wakker geworden. Normaal valt hij dan weer vrij gemakkelijk in slaap, maar nu kon ik hem door de pijn in mijn buik niet goed tegen me aan houden.

Lees ook: Meghan Markle hoopt het gesprek over miskramen op gang te brengen

Terwijl ik de huilende éénjarige die alleen maar tegen mama aan wilde liggen probeerde te troosten, besefte ik – net zoals Meghan dat had gedaan – dat ik ondertussen mijn tweede kind, in mijn gedachten al onderdeel van ons gezin, verloren had.

Als ik me al herken in de situatie die Meghan schetst, dan zullen die 69 andere vrouwen in Nederland die die dag een miskraam kregen dat ongetwijfeld ook doen. En de 70 van morgen. En overmorgen. En de dag daarna.

Daarom maakten de reacties op het artikel me des te bozer. „Aandachtstrekker”, vond de één. „Vast weer een leugen”, was iets verderop te lezen. „Wat overdreven geschreven”, klaagde een ander.

Simpele erkenning is genoeg

Een mooiere illustratie van het taboe waar ze het over heeft, is niet denkbaar. Het ís immers geen verhaal waarmee ze sympathie wil opwekken of haar (zelf)medelijden wil uiten. Zonder het te willen dramatiseren, geeft ze slechts aan dat het goed is om over een miskraam te praten. Om iemand die zo’n verlies doormaakt te vragen of het wel gaat.

Zeker bij vroege miskramen, zoals de mijne en vermoedelijk die van Meghan, is het niet per se het ‘fysieke’ verliezen – al raak je zeker, zonder in details te treden, iets ‘echts’ kwijt. Het is veel meer het verliezen van een idee dat zich al in je hoofd genesteld had, sterker dan dat het bevruchte eitje in je baarmoeder.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die wél belangstellend informeren. Maar de grote meerderheid deinst paniekerig terug als men hoort wat er gaande is en mompelt iets onduidelijks, variërend van ‘dan heb je dat ook maar meegemaakt’ tot ‘het is gewoon een verlate ongesteldheid’ en, mijn favoriet: ‘het is maar goed dat het zo vroeg in de zwangerschap gebeurde’.

Nu snap ik dat iemand niet altijd weet wat hij of zij kan zeggen om het beter te maken. Maar soms kún je het gewoon niet beter maken, hoe lastig te accepteren dat ook kan zijn.

Dat is het enige wat Meghan kwijt wilde. Niemand verwacht dat je het probleem oplost. Niemand verwacht dat je met antwoorden komt. Een eenvoudig ‘gaat het wel?’ is voldoende. Een simpele erkenning van het verdriet over een miskraam en de schok die erbij hoort, dat is vele malen sterker dan stilte of zinloze vergoelijkingen.