‘Meerdere hackpogingen’ bij FVD-referendum over positie Baudet

Bij het referendum van Forum voor Democratie over de positie van oprichter Thierry Baudet zijn „meerdere hackpogingen” gedaan, zo meldt de partij donderdagavond op Twitter. De hackers zouden de uitkomst van het referendum hebben willen beïnvloeden, maar volgens Forum zijn alle pogingen daartoe mislukt. FVD gaat aangifte doen van de hackpogingen.

Sinds donderdag 18.00 uur hebben de leden 24 uur om te stemmen over het behoud of vertrek van Baudet als partijleider. De partij zegt de uitslag van de ledenraadpleging „zo snel mogelijk na sluiting van de stembus” bekend te willen maken. Het bestuur schrijft op de partijwebsite dat die bekendmaking „enkele uren” kan duren.

Er is veel te doen rondom het referendum over de positie van Baudet, van wie verschillende partijkopstukken het vertrek eisen, onder meer omdat hij antisemitische uitspraken zou hebben gedaan tijdens een vergadering. Ook zijn keuze niet tijdig in te grijpen bij de jongerenvereniging JVFD viel bij verschillende partijprominenten verkeerd.

Baudet kondigde daarop aan te vertrekken als partijleider, maar stelde zich even later beschikbaar als kandidaat-lijsttrekker in een verkiezing die hij zelf wilde organiseren. Ondertussen keerden verschillende FVD-prominenten als Kamerlid Theo Hiddema, kandidaat-Kamerlid Joost Eerdmans en senator Annabel Nanninga de partij de rug toe.

In een poging de rust te laten terugkeren in de partij, heeft het bestuur besloten dat leden mogen stemmen over Baudets positie. Op dat besluit reageerden verschillende leden kritisch. Het referendum zou te snel en daardoor onnauwkeurig zijn uitgeschreven. Bovendien staat er in de partijstatuten niets over een „bindend referendum”, stelden drie Statenleden uit Overijssel. Ze eisten dat het referendum werd ingetrokken. Van een van hen, Johan Almekinders, werd het lidmaatschap daarop beëindigd.