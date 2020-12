Matthijs (van Nieuwkerk) Gaat Door vanaf oudjaarsavond

Het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk is op oudjaarsavond voor het eerst te zien en heet Matthijs Gaat Door. Over de precieze vorm en invulling van het programma is nog weinig bekend, wel introduceerde de talkshowhost vrijdag de zestienkoppige Sven Hammond bigband op Twitter.

Het was al bekend dat Van Nieuwkerk (60) een nieuw, wekelijks programma zou gaan presenteren. In maart was voor het laatst De Wereld Draait op televisie, de talkshow die Van Nieuwkerk vijftien jaar lang presenteerde. Nu staat dus vast dat hij verder gaat op de zaterdagavond.

„Matthijs ziet om in verwondering”, staat in de omschrijving van het programma. „Met humor, muziek en andere verrassingen. En stelt af en toe orde op zaken door wat prijsjes uit te reiken.”