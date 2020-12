Mark Lynas: ‘We gaan weer vliegen, maar dat is niet het einde van de wereld’

Mark Lynas is helemaal klaar met zoomen, zegt hij, hij is uitgezoomd. De klimaatactivist en populaire schrijver over klimaatverandering gelooft ook niet dat mensen na de pandemie hun leven radicaal over een andere boeg zullen gooien. „Je ziet toch hoe mensen staan te popelen om weer internationaal te reizen. Ik kan ook niet wachten om de mensen met wie ik werk in Afrika en Azië weer op te zoeken. Je kunt dat hypocriet noemen, maar je houdt het niet tegen. Uiteindelijk zullen we vliegtuigen zonder uitstoot van koolstofdioxide moeten ontwikkelen. Dat zal moeilijker zijn, maar het is een kwestie van tijd. Luister, ik ben heus geen ongevoelige technocraat. Ik geloof in de intrinsieke waarde van biodiversiteit. Maar ik vind dat we rationeel onze prioriteiten moeten stellen. En de oplossingen zijn er, en ze zijn ook nog eens niet zo vreselijk ingewikkeld.”

Leugen & waarheid

In deze maandelijkse serie gaat Bas Heijne in gesprek met denkers, historici en wetenschappers over de grote kwesties van onze tijd. Over de informatie-chaos, nieuws en nepnieuws, de steeds vager wordende grens tussen feit en fictie en hoe we mens kunnen blijven in een wereld van data. Dit is de laatste aflevering.

Ik sprak Lynas bijna vijftien jaar geleden al een keer; inmiddels is hij van het Engelse platteland verhuisd naar de bergen van Wales. Bij onze eerste ontmoeting werkte hij aan zijn spraakmakende Six Degrees, een op de laatste wetenschappelijke literatuur gebaseerd horrorscenario over wat er met de aarde gaat gebeuren per graad opwarming. Afgelopen jaar publiceerde hij een update van dat boek: Our Final Warming: Six Degrees of Climate Emergency. Het is een nauwgezette uiteenzetting, vol wetenschappelijk data, over wat ons te wachten staat als we de aarde steeds verder laten opwarmen.

Lynas: „Six Degrees verscheen in 2007. Mensen bleven me vragen hoe het er nu voorstond, was ik optimistischer of juist niet? Op een gegeven moment besloot ik de hele exercitie opnieuw te doen. Het enige wat erop lijkt zijn de IPCC-rapporten, maar die zijn niet geschreven voor een algemeen publiek.”

Het beeld dat u schetst is rampzalig. Toch verzet u zich uit alle macht tegen doemdenken.

„In de periode tussen de twee boeken is de uitstoot gestaag toegenomen, zodat we nu met een mate van opwarming leven die ik in het eerste boek nog als toekomstscenario beschreef. Ik eindig met een soort churchilliaanse oproep. Juist wanneer de crisis het grootst is, moet je je weerbaar en vindingrijk tonen. Ik keer me specifiek tegen de mensen die de handdoek in de ring willen gooien, de ‘doom and gloom‘-mensen. Ja, misschien gaan we richting een opwarming van 3 of zelfs 4 graden, maar dat is altijd nog beter dan 5, zo denk ik erover.”

Een lichtpuntje is de verkiezing van Joe Biden als president van de Verenigde Staten, lijkt me. Hoe belangrijk is dat?

„Enorm. De week vóór de verkiezingen heb ik geen oog dichtgedaan. Trump heeft ons echt in de afgrond doen kijken, niet alleen wat het klimaat betreft natuurlijk. Het leek er echt op dat het tijdperk van de democratie voorgoed voorbij was. Ik geloof dat we met de verkiezing van Biden een omslagpunt beleven, langzaam een wereld kunnen terugwinnen die zich weer richt op democratie, openheid en geloof in wetenschap.”

Tegelijk heeft sinds onze eerste ontmoeting de klimaatscepsis een hoge vlucht genomen. Die verdwijnt niet zomaar.

„Die is zeker zichtbaarder geworden, en heeft ook politiek invloed gekregen. We zijn er veel te lang vanuit gegaan dat wij optimistische technocraten de wereld in onze zak hadden. Wij beschouwden mensen als rationele wezens, in staat slimme technieken te ontwikkelen die de catastrofe tijdig zouden kunnen afwenden. Maar mensen kiezen ook gewoon een Trump of een Bolsonaro, die geruststellende leugens verkondigen en ons tegen de wetenschap opzetten. Dat gaat veel verder dan de opwarming van de aarde, het trekt ons een moeras van stupiditeit in.”

Zes graden

De vorige keer dat we elkaar spraken, zei u dat ons besef van de gevaren van klimaatverandering zo langzaam indaalt, omdat het toch vooral abstract blijft, op grote afstand. U vergeleek ons met kikkers in langzaam steeds heter wordend water, die het gevaar pas door hebben als het te laat is.

„Dat was te aardig voor de ontkenners. Kijk wat er met Covid-19 gebeurt. Het verband tussen oorzaak en gevolg is duidelijk, als je de deur uitgaat zonder mondkapje, geen afstand houdt, handen schudt en knuffelt, dan raak je besmet. En zelfs dát wordt op grote schaal ontkend! Dus wanneer zelfs simpele wetenschappelijke feiten over een pandemie stug terzijde kunnen worden geschoven, dan wijst dat erop dat we het in het geval van klimaatverandering niet hebben over een te grote complexiteit van het probleem, maar domweg over een vijandige houding tegenover de wetenschap, en een door de politiek aangemoedigde anti-intellectuele houding. Experts maken nu eenmaal per definitie deel uit van de elite, en die moeten dus onderuitgehaald worden of botweg genegeerd. Onwetendheid is niet het gevolg van politiek à la Trump, het is de drijvende kracht erachter. Want dan kun je zeggen dat je tenminste niet zo’n arrogante elitefiguur bent. Dan wordt het een teken van authenticiteit dat je gewoon maar wat roept.”

Maar is het ook geen aversie tegen een elite die haar inzet voor de goede zaak als bewijs van haar betrokkenheid etaleert? Beroemdheden die in hun privévliegtuig naar een klimaatconferentie reizen, dat is het beeld.

„Tuurlijk, voorbeelden genoeg van bekende mensen die zich solidair verklaren met welke goede zaak dan ook, als die maar in de mode is. Maar de mensen die daar honend over doen, willen zelf nooit het verschil maken, een verandering ten goede bewerkstelligen. Ze zoeken gewoon een excuus om niets te hoeven doen, en iedereen die wel iets wil doen verdacht te maken. Greta Thunberg is de eerste die op de hypocrisie van de zogenaamde geëngageerde sterren wijst, maar dat doet ze omdat ze vindt dat we aan de bak moeten. Gericht actie ondernemen. Populistisch rechts wakkert slechts cynisme aan, het komt in de buurt van nihilisme.”

Als je democratie als een grote oplichterij gaat zien, accepteer je gemakkelijk een dictator

Er bestaat ook onvrede met dubbelhartigheid van grote bedrijven, die een schone, duurzame wereld bepleiten, maar ondertussen doorgaan met vervuilen.

„Ja, maar de grote bedrijven die fossiele brandstoffen produceren, verliezen snel invloed. Je kunt niet zeggen dat Exxon Mobile het klimaatdebat domineert. De machtigste bedrijven vandaag de dag zijn de techbedrijven en die ontkennen klimaatverandering niet. Integendeel, ze zien het als een uitdaging, innovatie is hun ding. Zij duwen ons niet verder in de richting van scepsis en ontkenning.”

Dan zijn er de mensen in het debat die klimaatverandering niet ontkennen, maar zeggen dat er meer onderzoek nodig is.

„Het is gewoon bewezen. We hebben net zoveel bewijs voor klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen als we hebben voor het bestaan van zwaartekracht en evolutie. Ik vermaak mezelf op dit moment met een onderzoek naar de consensus over klimaatverandering, en ik heb ontdekt dat er de afgelopen jaren helemaal geen ‘sceptische’ artikelen meer verschijnen. Echt niemand schrijft ze meer. De scepsis bevindt zich, net zoals met corona, op het niveau van de samenzweringstheorieën. Geklets over de elite, over wetenschappers die achter gesloten deuren met de cijfers sjoemelen. En als je kunt geloven dat de Amerikaanse Democraten een pedofielennetwerk vanuit een pizzeria runnen, dan heb je er vast ook geen moeite mee te denken dat wetenschappers samenspannen om de statistieken te vervalsen. Dat was zo onheilspellend aan Trump. Als hij had gewonnen, dan was die houding de komende jaren dominant geweest. Wanneer iedereen cynisch is gemaakt, is er geen controle van de macht meer. Poetin doet dat ook, dat is zijn hele filosofie. Als je democratie als een grote oplichterij gaat zien, accepteer je net zo gemakkelijk een dictator.”

Wanneer het om het klimaat gaat, wordt traditioneel een grote nadruk op ons eigen verantwoordelijkheidsgevoel gelegd. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

„Ik vind dat de overheid dat moet afdwingen. Als je af wilt van plastic dat eenmalig wordt gebruikt, moet je dat tot beleid maken. En ervoor zorgen dat bedrijven op een gegeven moment geen auto’s meer maken die op fossiele brandstoffen rijden. Het is een kwestie die vraagt om collectieve gedragsverandering en dan helpen individuele, geatomiseerde acties niet. Het zijn onze regeringen die deze veranderingen moeten bewerkstelligen. Als je het aan individuen overlaat, gaat iedereen eindeloos lopen ruziën. Kijk naar de mondkapjes nu. Eindeloze discussies, totdat de overheid de knoop doorhakt en daarna is het meteen afgelopen. Onze aanpak van de klimaatcrisis moet niet anders zijn.”

Het traject dat u heeft afgelegd als klimaatactivist, heeft u ook in conflict gebracht met medestanders. U heeft een boek geschreven waarin u pleit voor nucleaire energie. En nog één waarin u zich fel keert tegen het wantrouwen jegens ggo’s, genetisch gemodificeerd voedsel.

„Ik vind dat, wanneer je de wetenschap als leidraad neemt, je ook consequent moet zijn. Je kunt niet vóór de wetenschap zijn als het om klimaatverandering gaat en dan ineens niet meer wanneer het gaat om een onderwerp waarover onder experts net zo’n grote consensus bestaat, zoals in het geval van de veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen. En ook wanneer het gaat over nucleaire energie. Veel verhalen die de ronde doen, zijn gewoon niet wetenschappelijk. Het gaat om een soort linkse variant op de samenzweringstheorieën, zoals bijvoorbeeld die satanische rol die Monsanto wordt toebedeeld. Dat is allemaal niet waar.”

Maar ook u was een fel tegenstander, u heeft er actie tegen gevoerd.

„Als student ja. Niet zozeer tegen kerncentrales, maar wel tegen ggo’s. Maar aan de universiteit leerde ik ook de waarde van onderzoek, het streven naar iets dat in buurt komt van een objectieve waarheid, en dat was niet wat ik als klimaatactivist aan het doen was. Wanneer je onbevooroordeeld naar de feiten leert kijken, kan je van mening veranderen. Dat is anders dan vertrekken vanuit de aanname dat ggo’s slecht zijn en er dan bewijs bij zoeken. Dan ben je niet beter dan een Trump. Als je zegt dat je in wetenschap gelooft, dan moet je ook echt bereid zijn je eigen denkbeelden erdoor te laten toetsen. Dat is het proces dat ik heb doorgemaakt, met vallen en opstaan.”

Toen ik uw vijftien jaar geleden sprak, was u niet tegen het gebruik van nucleaire energie. U zag nog wel enorme bezwaren.

„Nucleair afval is eerder een politiek probleem dan een reëel gevaar. Het is eenvoudig om het te recyclen en het op te slaan, in ieder geval eenvoudiger dan veel afval van andere industriële processen, zoals bijvoorbeeld lithiumbatterijen of zonnepanelen. Niet dat ik tegen die laatste ben, integendeel. Een kerncentrale bouwen is nog steeds ontzettend duur, en om echt verschil te maken, zouden we in de overdrive moeten om het steeds goedkoper te maken, zodat we het echt tot serieus onderdeel van een koolstofarme wereld kunnen maken. Zonne-energie heeft de prijzen omlaag gebracht, het is de goedkoopste vorm van energie, in ieder geval in de zonnige delen van de wereld. Dat is echt fantastisch. Maar je hebt nog steeds energie nodig om onze megasteden draaiende te houden wanneer er geen zon of wind is. Duurzame energie levert nog lang niet de power die we nodig hebben. Kijk alleen al naar het land dat we nodig zouden hebben om genoeg duurzame energie op te wekken, in Europa hebben we dat domweg niet. Zonder nucleaire energie is een koolstofarme wereld domweg niet goed voorstelbaar. We hebben beide nodig. Maar eerst moeten we ophouden met elkaar bestrijden in deze kwestie. En afrekenen met mythes.”

Omdat u van mening bent veranderd, bent u zwaar bekritiseerd. Heeft u veel vrienden verloren?

„Ja, het is moeilijk geweest. En ik ben tegenover mijn tegenstanders ook lang niet altijd zo genereus geweest als ik had moeten zijn. Er is een periode geweest dat ik mij door vijanden omringd zag, verbitterd was. Ik heb echt moeten leren dat achter me te laten en het goed te maken met de mensen met wie ik veel idealen deel, al verschillen we van mening. Er zijn nog altijd mensen met wie ik het gesprek niet aanga, hoor, zoals antivaxxers. Maar de houding van Biden spreekt me aan, we moeten het samen doen, ons niet verliezen in die oneindige spiraal van verdeeldheid en polarisatie. Want als je daaraan toegeeft, ben je uiteindelijk alleen nog bezig je voormalige medestanders te bekritiseren, dan gaat het niet meer over de zaak zelf, om wat je wil bereiken. En die zaak is dat we de aarde willen redden. Mijn ideaal is al die jaren hetzelfde gebleven. Ik hoop alleen dat ik het nu verstandiger aanpak dan toen ik begon.”

CV

Mark Lynas (1973) is een Brits schrijver en klimaatactivist. Hij schreef onder ander Six Degrees (2007), Nuclear 2.0; Why a Green Future Needs Nuclear Power (2013) en Seeds of Science: why we got it so wrong on GMOs (2018). Hij werkt ook voor het Climate Vulnerable Forum, een organisatie van 48 landen die het meest getroffen zijn door het broeikaseffect en streven naar een ‘groene’ industrialisering.

