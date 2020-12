Krijgt een plant een jetlag als hij van halfrond verhuist?

Volgens sommigen een mislukte kerstboom; volgens anderen het pronkstuk van hun tuin: de slangenden of apentreiter. Een naaldboom met stekelig geschubde zijtakken uit Zuid-Amerika die de afgelopen decennia een opmars maakte als sierplant op het noordelijk halfrond.

Zo zijn er meer bomen die van halfrond verwisselen. Als een plant verhuist van zuid naar noord, of andersom, raakt zijn seizoensritme dan van slag? Of (bij een verhuizing tussen tijdzones) zijn dag-en-nachtritme? Kan een plant een jetlag krijgen?

„Planten zijn gevoelig voor externe prikkels als daglicht en temperatuur”, zegt de Utrechtse hoogleraar fotobiologie van planten Ronald Pierik. „Maar ze hebben ook, net als alle organismen, een circadiaan ritme.” Dat ritme is een biologische klok, een inwendige cyclus die ongeveer 24 uur duurt (‘circa dia’ is Latijn voor ‘ongeveer een dag’). Het kruidje-roer-me-niet, bijvoorbeeld, rolt zijn bladeren op als je hem aanraakt of als het begint te schemeren. Maar in de 19de eeuw stelde de Zwitser Augustin de Candolle het plantje aan voortdurend licht bloot. Hij ontdekte dat de bladeren zich alsnog elk etmaal oprolden, alleen zo’n twee uur eerder dan normaal. Die 22-uurscyclus werd bepaald door het circadiane ritme.

Heel jonge plantjes

Planten hebben ook seizoensritmes. Pierik: „Wanneer een plant in bloei komt wordt al in een vroeg stadium bepaald. Van Arabidopsis [zandraket, een modelplant voor biologische onderzoek] weten we dat het toekomstige bloeimoment al in heel jonge plantjes wordt vastgelegd. Stel: je bent een Arabidopsis van 3 weken oud in Buenos Aires tussen de stoeptegels en je staat op het punt om te bloeien. Als je dan naar Nederland wordt verscheept, zul je alsnog bloeien, zelfs al is dat nadelig.” Zandraket is voornamelijk een zelfbestuiver, en is dus niet afhankelijk van bestuivers in het voorjaar. Maar als de bloemen tegen de winter ontstaan is het mogelijk dat er geen goede zaadopbrengst is. „En sommige planten zijn afhankelijk van bepaalde dieren voor de verspreiding van hun vruchten. Als die er niet zijn, omdat de plant op het verkeerde moment vrucht draagt, is dat een probleem.”

Terug naar het dag-en-nachtritme. De interne plantenklok heeft invloed op allerlei processen. Zo blijven bonenplanten hun bladeren afwisselend horizontaal en verticaal bewegen (zoals ze bij dag en nacht doen) als ze in een constant verlichte ruimte staan. Dat is te zien in een mooi filmpje op plantmoves.nl (ook een project van Pierik, samen met zijn vrouw Christa Testerink). In 2012 beschreven Australische onderzoekers in Global Change Biology hoe ook de koolstofassimilatie (een essentieel onderdeel van het fotosyntheseproces) in bomen deels wordt gestuurd door de interne klok. „Als je een bos van Sydney naar Barcelona zou verhuizen dan zouden alle bomen een jetlag hebben”, zei hoofdauteur Victor Resco de Dios destijds in een persbericht. Pierik: „Dat is de populaire term. In de wetenschap spreken we niet over plantenjetlags maar over faseverschuivingen.”

Amerikaanse biologen schreven in 2016 in Science dat zonnebloemen, die normaal meedraaien met de zon van oost naar west, die draaibeweging aanvankelijk ook behouden in een lab met continu licht. Maar de sterkte van dat interne signaal neemt wel af. Dat zie je bij alle planten die aan een nieuw lichtregime zijn gewend, zegt Pierik. „Zowel bij verschuivingen in dag-en-nachtritme als in seizoensritme passen ze zich aan. Net zoals mensen bij een jetlag doen.”