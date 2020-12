Het kost me steeds meer moeite om Marco Kroon als een oorlogsheld te zien

Zo krijg je vanwege heldhaftig optreden in een gevecht met de Taliban de Willemsorde, zo hijs je je in de rechtbank in een kikkerkoningpak. Het ‘overkwam’ Marco Kroon zoals hem, sinds hij in 2009 ’s lands hoogste onderscheiding kreeg opgespeld, de hele tijd dingen overkomen. Hij werd veroordeeld omdat hij vier stroomstootwapens in zijn bezit had, stond terecht voor drugsbezit – waarvoor hij werd vrijgesproken – en gisteren diende het hoger beroep in een zaak over wildplassen en het uitdelen van een kopstoot aan een agent tijdens carnaval. Tussendoor was er ook nog de onthulling in zijn biografie Kroongetuige – prima boektitel, maar dit terzijde – dat hij in Afghanistan is verkracht en vertelde hij in het programma van Jeroen Pauw dat hij een van de daders had gezocht, gevonden en geliquideerd en hij daar daarna met niemand over had gesproken. Het was een van de redenen waardoor hij nu aan een posttraumatische stressstoornis lijdt die er bijvoorbeeld voor zorgde dat hij zich de kopstoot die hij de agent met carnaval zou hebben gegeven niet herinnert.

Uit het twitterverslag van de door mij bewonderde rechtbankverslaggever Saskia Belleman (De Telegraaf) doemde het beeld op van een man die ten koste van zichzelf zijn gelijk wilde halen.

‘#Kroon haalt het kikkerkoningpak uit zijn rugzak, houdt het tegen zich aan en toont hoe het moet. Het is een pak waardoor het lijkt alsof hij op de rug van een kikker zit, met een koningsmantel om. Voorzitter: „En als u plast, moet de kikker omlaag?”

‘Kroon vist ook de kroon uit zijn rugzak. Een rode muts met hermelijnen rand en gouden kroon eromheen. Knoops vraagt hem om de kroon op te zetten en gaat naast hem staan. Ziet er vreemd uit boven zijn militaire uniform.’

Toen hij een paar tweets later ook nog zijn donkerblauwe koningsmantel met roodfluwelen pofmouwen over zijn uniform aantrok, kostte het steeds meer moeite om hem als een oorlogsheld te zien. Het kan zijn dat mijn beeld sowieso al was vertroebeld, omdat ik hem laatst met wat andere BN’ers uit de C-categorie en Rintje Ritsma namens SBS op een zeilschip de oceaan over zag varen. Erg gezellig was het niet met Kroon, hij duldde geen tegenspraak en hing als eerste kotsend over de reling in een televisieformat dat gedoemd was om te zinken.

Of Marco Kroon schuldig is of niet, doet er niet toe. Hij heeft vijfduizend kilometer met Rintje Ritsma en de ex-huishoudelijke hulp van de televisiefamilie Meiland op een zeilboot gezeten, maar besmeurt zichzelf omdat hij niet wil dat de mensen denken dat hij een potloodventer is. Van mij hoeft hij geen straf, hij heeft al levenslang met zichzelf.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 december 2020