Illustrator Waldemar Post op 84-jarige leeftijd overleden

Illustrator Waldemar Post is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt De Volkskrant vrijdag, de krant waar hij vijftig jaar werkzaam was. Post werd onlangs met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. „Het leek wel mee te vallen”, citeert de krant zijn vrouw Aggie Nieuwint. „Maar daarna kwam hij in het ziekenhuis, aan de zuurstof.” Post laat vier kinderen na.

Waldemar Post werd in 1936 geboren in Amsterdam. Na zijn studie aan de Amsterdamse kunstnijverheidsschool ging hij in 1957 aan de slag bij De Volkskrant. Daar begon hij aanvankelijk als toneeltekenaar, waarna hij vervolgens tientallen jaren werkzaam was als grafisch ontwerper en artistiek directeur. Op groot formaat verschenen door hem getekende gedetailleerde portretten van onder anderen schrijvers, componisten en politici, met hier en daar een karikaturale twist. „Een geslaagde karikatuur bevat iets van commentaar”, citeert De Volkskrant de illustrator. „Iets vervreemdends, waarover de kijker kan nadenken”.

De Volkskrant schrijft dat Post altijd streefde naar perfectie en na vijftig jaar nog altijd faalangst had. Naast zijn werk voor de krant tekende Post ook voor bladen als HP/De Tijd, Opzij, Vrij Nederland en de Playboy. Ook maakte hij boekillustraties, ontwierp hij theaterprogramma’s en was hij vaste vormgever van Madame Tussauds in Londen.

Het Persmuseum - dat inmiddels gefuseerd is met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - noemde de illustrator in 2008 de laatste „echte tekenaar”, omdat hij in plaats van pixels nog met inkt en papier werkte.